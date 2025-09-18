Dagens Dtec livepris er 0.01609 USD. Spor prisoppdateringer for DTEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dtec livepris er 0.01609 USD. Spor prisoppdateringer for DTEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DTEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DTEC

DTEC Prisinformasjon

DTEC teknisk dokument

DTEC Offisiell nettside

DTEC tokenomics

DTEC Prisprognose

DTEC-historikk

DTEC Kjøpeguide

DTEC-til-fiat-valutakonverter

DTEC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dtec Logo

Dtec Pris(DTEC)

1 DTEC til USD livepris:

$0.01608
$0.01608$0.01608
+0.56%1D
USD
Dtec (DTEC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:01:39 (UTC+8)

Dtec (DTEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0157
$ 0.0157$ 0.0157
24 timer lav
$ 0.01683
$ 0.01683$ 0.01683
24 timer høy

$ 0.0157
$ 0.0157$ 0.0157

$ 0.01683
$ 0.01683$ 0.01683

$ 0.209790098274572
$ 0.209790098274572$ 0.209790098274572

$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468$ 0.011350206009706468

+0.37%

+0.56%

+6.62%

+6.62%

Dtec (DTEC) sanntidsprisen er $ 0.01609. I løpet av de siste 24 timene har DTEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0157 og et toppnivå på $ 0.01683, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTEC er $ 0.209790098274572, mens den rekordlave prisen er $ 0.011350206009706468.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTEC endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og +6.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dtec (DTEC) Markedsinformasjon

No.1958

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 107.70K
$ 107.70K$ 107.70K

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

108.14M
108.14M 108.14M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448

24.03%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Dtec er $ 1.74M, med et 24-timers handelsvolum på $ 107.70K. Den sirkulerende forsyningen på DTEC er 108.14M, med en total tilgang på 338415647.49448. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.24M.

Dtec (DTEC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dtec for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000895+0.56%
30 dager$ -0.01142-41.52%
60 dager$ -0.00952-37.18%
90 dager$ -0.00105-6.13%
Dtec Prisendring i dag

I dag registrerte DTEC en endring på $ +0.0000895 (+0.56%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dtec 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01142 (-41.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dtec 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DTEC en endring på $ -0.00952 (-37.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dtec 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00105-6.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dtec (DTEC)?

Sjekk ut Dtec Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dtec investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DTEC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dtec på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dtec kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dtec Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dtec (DTEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dtec (DTEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dtec.

Sjekk Dtecprisprognosen nå!

Dtec (DTEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dtec (DTEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DTEC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dtec (DTEC)

Leter du etter hvordan du kjøperDtec? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dtec på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DTEC til lokale valutaer

1 Dtec(DTEC) til VND
423.40835
1 Dtec(DTEC) til AUD
A$0.0242959
1 Dtec(DTEC) til GBP
0.0119066
1 Dtec(DTEC) til EUR
0.0136765
1 Dtec(DTEC) til USD
$0.01609
1 Dtec(DTEC) til MYR
RM0.067578
1 Dtec(DTEC) til TRY
0.6658042
1 Dtec(DTEC) til JPY
¥2.36523
1 Dtec(DTEC) til ARS
ARS$23.7314628
1 Dtec(DTEC) til RUB
1.343515
1 Dtec(DTEC) til INR
1.4173681
1 Dtec(DTEC) til IDR
Rp268.1665594
1 Dtec(DTEC) til KRW
22.4719376
1 Dtec(DTEC) til PHP
0.9172909
1 Dtec(DTEC) til EGP
￡E.0.7748944
1 Dtec(DTEC) til BRL
R$0.0854379
1 Dtec(DTEC) til CAD
C$0.0220433
1 Dtec(DTEC) til BDT
1.9587966
1 Dtec(DTEC) til NGN
24.0506884
1 Dtec(DTEC) til COP
$62.8515625
1 Dtec(DTEC) til ZAR
R.0.2786788
1 Dtec(DTEC) til UAH
0.6648388
1 Dtec(DTEC) til TZS
T.Sh.39.8266116
1 Dtec(DTEC) til VES
Bs2.62267
1 Dtec(DTEC) til CLP
$15.36595
1 Dtec(DTEC) til PKR
Rs4.5669856
1 Dtec(DTEC) til KZT
8.7112869
1 Dtec(DTEC) til THB
฿0.5118229
1 Dtec(DTEC) til TWD
NT$0.4862398
1 Dtec(DTEC) til AED
د.إ0.0590503
1 Dtec(DTEC) til CHF
Fr0.0127111
1 Dtec(DTEC) til HKD
HK$0.1250193
1 Dtec(DTEC) til AMD
֏6.157643
1 Dtec(DTEC) til MAD
.د.م0.1451318
1 Dtec(DTEC) til MXN
$0.2958951
1 Dtec(DTEC) til SAR
ريال0.0603375
1 Dtec(DTEC) til ETB
Br2.3100413
1 Dtec(DTEC) til KES
KSh2.0785062
1 Dtec(DTEC) til JOD
د.أ0.01140781
1 Dtec(DTEC) til PLN
0.0582458
1 Dtec(DTEC) til RON
лв0.0693479
1 Dtec(DTEC) til SEK
kr0.1514069
1 Dtec(DTEC) til BGN
лв0.0267094
1 Dtec(DTEC) til HUF
Ft5.3454198
1 Dtec(DTEC) til CZK
0.3327412
1 Dtec(DTEC) til KWD
د.ك0.00490745
1 Dtec(DTEC) til ILS
0.0535797
1 Dtec(DTEC) til BOB
Bs0.1111819
1 Dtec(DTEC) til AZN
0.027353
1 Dtec(DTEC) til TJS
SM0.1506024
1 Dtec(DTEC) til GEL
0.043443
1 Dtec(DTEC) til AOA
Kz14.6671613
1 Dtec(DTEC) til BHD
.د.ب0.00606593
1 Dtec(DTEC) til BMD
$0.01609
1 Dtec(DTEC) til DKK
kr0.1021715
1 Dtec(DTEC) til HNL
L0.4217189
1 Dtec(DTEC) til MUR
0.7295206
1 Dtec(DTEC) til NAD
$0.2791615
1 Dtec(DTEC) til NOK
kr0.1599346
1 Dtec(DTEC) til NZD
$0.027353
1 Dtec(DTEC) til PAB
B/.0.01609
1 Dtec(DTEC) til PGK
K0.0672562
1 Dtec(DTEC) til QAR
ر.ق0.0584067
1 Dtec(DTEC) til RSD
дин.1.6046557
1 Dtec(DTEC) til UZS
soʻm198.6418303
1 Dtec(DTEC) til ALL
L1.3267814
1 Dtec(DTEC) til ANG
ƒ0.0288011
1 Dtec(DTEC) til AWG
ƒ0.028962
1 Dtec(DTEC) til BBD
$0.03218
1 Dtec(DTEC) til BAM
KM0.0267094
1 Dtec(DTEC) til BIF
Fr48.02865
1 Dtec(DTEC) til BND
$0.0205952
1 Dtec(DTEC) til BSD
$0.01609
1 Dtec(DTEC) til JMD
$2.5809969
1 Dtec(DTEC) til KHR
64.6184054
1 Dtec(DTEC) til KMF
Fr6.72562
1 Dtec(DTEC) til LAK
349.7826017
1 Dtec(DTEC) til LKR
Rs4.8669032
1 Dtec(DTEC) til MDL
L0.265485
1 Dtec(DTEC) til MGA
Ar71.1945493
1 Dtec(DTEC) til MOP
P0.1288809
1 Dtec(DTEC) til MVR
0.246177
1 Dtec(DTEC) til MWK
MK27.9340099
1 Dtec(DTEC) til MZN
MT1.028151
1 Dtec(DTEC) til NPR
Rs2.2674028
1 Dtec(DTEC) til PYG
114.91478
1 Dtec(DTEC) til RWF
Fr23.31441
1 Dtec(DTEC) til SBD
$0.131938
1 Dtec(DTEC) til SCR
0.2305697
1 Dtec(DTEC) til SRD
$0.6128681
1 Dtec(DTEC) til SVC
$0.1407875
1 Dtec(DTEC) til SZL
L0.2791615
1 Dtec(DTEC) til TMT
m0.056315
1 Dtec(DTEC) til TND
د.ت0.0468219
1 Dtec(DTEC) til TTD
$0.1089293
1 Dtec(DTEC) til UGX
Sh56.44372
1 Dtec(DTEC) til XAF
Fr8.97822
1 Dtec(DTEC) til XCD
$0.043443
1 Dtec(DTEC) til XOF
Fr8.97822
1 Dtec(DTEC) til XPF
Fr1.62509
1 Dtec(DTEC) til BWP
P0.2143188
1 Dtec(DTEC) til BZD
$0.0323409
1 Dtec(DTEC) til CVE
$1.5089202
1 Dtec(DTEC) til DJF
Fr2.84793
1 Dtec(DTEC) til DOP
$0.9979018
1 Dtec(DTEC) til DZD
د.ج2.0846204
1 Dtec(DTEC) til FJD
$0.0362025
1 Dtec(DTEC) til GNF
Fr139.90255
1 Dtec(DTEC) til GTQ
Q0.1232494
1 Dtec(DTEC) til GYD
$3.3674761
1 Dtec(DTEC) til ISK
kr1.94689

Dtec Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dtec, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Dtec nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dtec

Hvor mye er Dtec (DTEC) verdt i dag?
Live DTEC prisen i USD er 0.01609 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DTEC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DTEC til USD er $ 0.01609. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dtec?
Markedsverdien for DTEC er $ 1.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DTEC?
Den sirkulerende forsyningen av DTEC er 108.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDTEC ?
DTEC oppnådde en ATH-pris på 0.209790098274572 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DTEC?
DTEC så en ATL-pris på 0.011350206009706468 USD.
Hva er handelsvolumet til DTEC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DTEC er $ 107.70K USD.
Vil DTEC gå høyere i år?
DTEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DTEC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:01:39 (UTC+8)

Dtec (DTEC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DTEC-til-USD-kalkulator

Beløp

DTEC
DTEC
USD
USD

1 DTEC = 0.01609 USD

Handle DTEC

DTECUSDT
$0.01608
$0.01608$0.01608
+0.56%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker