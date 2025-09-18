Hva er Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dtec investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DTEC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Dtec på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dtec kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dtec Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dtec (DTEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dtec (DTEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dtec.

Sjekk Dtecprisprognosen nå!

Dtec (DTEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dtec (DTEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DTEC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dtec (DTEC)

Leter du etter hvordan du kjøperDtec? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dtec på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DTEC til lokale valutaer

Prøv konverting

Dtec Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dtec, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Dtec Hvor mye er Dtec (DTEC) verdt i dag? Live DTEC prisen i USD er 0.01609 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DTEC-til-USD-pris? $ 0.01609 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DTEC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Dtec? Markedsverdien for DTEC er $ 1.74M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DTEC? Den sirkulerende forsyningen av DTEC er 108.14M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDTEC ? DTEC oppnådde en ATH-pris på 0.209790098274572 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DTEC? DTEC så en ATL-pris på 0.011350206009706468 USD . Hva er handelsvolumet til DTEC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DTEC er $ 107.70K USD . Vil DTEC gå høyere i år? DTEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DTEC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Dtec (DTEC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?