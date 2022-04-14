Dtec (DTEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dtec (DTEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dtec (DTEC) Informasjon Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Offisiell nettside: https://dtec.space/ Teknisk dokument: https://dtec.space/whitepaper Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Kjøp DTEC nå!

Dtec (DTEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dtec (DTEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Total forsyning: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Sirkulerende forsyning: $ 108.17M $ 108.17M $ 108.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M All-time high: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 All-Time Low: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Nåværende pris: $ 0.01702 $ 0.01702 $ 0.01702 Lær mer om Dtec (DTEC) pris

Dtec (DTEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dtec (DTEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTECs tokenomics, kan du utforske DTEC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DTEC Interessert i å legge til Dtec (DTEC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DTEC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DTEC på MEXC nå!

Dtec (DTEC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DTEC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DTEC nå!

DTEC prisforutsigelse Vil du vite hvor DTEC kan være på vei? Vår DTEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTEC tokenets prisforutsigelse nå!

