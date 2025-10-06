Daystarter pris i dag

Sanntids Daystarter (DST) pris i dag er $ 0.07595, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende DST til USD konverteringssats er $ 0.07595 per DST.

Daystarter rangerer for tiden som #3911 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DST. I løpet av de siste 24 timene DST har den blitt handlet mellom $ 0.07578(laveste) og $ 0.07653 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 9.000678643817682, mens tidenes laveste notering var $ 0.000580213942630201.

Kortsiktig har DST beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og -6.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 64.01K.

Daystarter (DST) Markedsinformasjon

Rangering No.3911 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 64.01K$ 64.01K $ 64.01K Fullt utvannet markedsverdi $ 75.95M$ 75.95M $ 75.95M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede MATIC

Nåværende markedsverdi på Daystarter er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.01K. Den sirkulerende forsyningen på DST er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.95M.