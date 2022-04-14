Drift Protocol (DRIFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Drift Protocol (DRIFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Drift Protocol (DRIFT) Informasjon Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Offisiell nettside: https://www.drift.trade/ Teknisk dokument: https://docs.drift.trade/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Kjøp DRIFT nå!

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Drift Protocol (DRIFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 311.14M $ 311.14M $ 311.14M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 367.43M $ 367.43M $ 367.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 846.80M $ 846.80M $ 846.80M All-time high: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 All-Time Low: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Nåværende pris: $ 0.8468 $ 0.8468 $ 0.8468 Lær mer om Drift Protocol (DRIFT) pris

Drift Protocol (DRIFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Drift Protocol (DRIFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRIFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRIFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRIFTs tokenomics, kan du utforske DRIFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DRIFT Interessert i å legge til Drift Protocol (DRIFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DRIFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DRIFT på MEXC nå!

Drift Protocol (DRIFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DRIFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DRIFT nå!

DRIFT prisforutsigelse Vil du vite hvor DRIFT kan være på vei? Vår DRIFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRIFT tokenets prisforutsigelse nå!

