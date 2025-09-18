Dagens Drift Protocol livepris er 0.8789 USD. Spor prisoppdateringer for DRIFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DRIFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Drift Protocol livepris er 0.8789 USD. Spor prisoppdateringer for DRIFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DRIFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Drift Protocol Logo

Drift Protocol Pris(DRIFT)

$0.8791
+2.32%1D
USD
Drift Protocol (DRIFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:29:12 (UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav
24 timer høy

+1.10%

+2.32%

+34.86%

+34.86%

Drift Protocol (DRIFT) sanntidsprisen er $ 0.8789. I løpet av de siste 24 timene har DRIFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8489 og et toppnivå på $ 0.9677, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIFT er $ 2.6530757587765152, mens den rekordlave prisen er $ 0.10000390597735823.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIFT endret seg med +1.10% i løpet av den siste timen, +2.32% over 24 timer og +34.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Drift Protocol (DRIFT) Markedsinformasjon

No.163

SOL

Nåværende markedsverdi på Drift Protocol er $ 321.65M, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.49M. Den sirkulerende forsyningen på DRIFT er 365.96M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 878.90M.

Drift Protocol (DRIFT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Drift Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.019933+2.32%
30 dager$ +0.352+66.80%
60 dager$ +0.1621+22.61%
90 dager$ +0.4639+111.78%
Drift Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte DRIFT en endring på $ +0.019933 (+2.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Drift Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.352 (+66.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Drift Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DRIFT en endring på $ +0.1621 (+22.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Drift Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.4639+111.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Drift Protocol (DRIFT)?

Sjekk ut Drift Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Drift Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DRIFT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Drift Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Drift Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Drift Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Drift Protocol (DRIFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Drift Protocol (DRIFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Drift Protocol.

Sjekk Drift Protocolprisprognosen nå!

Drift Protocol (DRIFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Drift Protocol (DRIFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DRIFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Drift Protocol (DRIFT)

Leter du etter hvordan du kjøperDrift Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Drift Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DRIFT til lokale valutaer

Drift Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Drift Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Drift Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Drift Protocol

Hvor mye er Drift Protocol (DRIFT) verdt i dag?
Live DRIFT prisen i USD er 0.8789 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DRIFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DRIFT til USD er $ 0.8789. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Drift Protocol?
Markedsverdien for DRIFT er $ 321.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DRIFT?
Den sirkulerende forsyningen av DRIFT er 365.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDRIFT ?
DRIFT oppnådde en ATH-pris på 2.6530757587765152 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DRIFT?
DRIFT så en ATL-pris på 0.10000390597735823 USD.
Hva er handelsvolumet til DRIFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DRIFT er $ 8.49M USD.
Vil DRIFT gå høyere i år?
DRIFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DRIFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Drift Protocol (DRIFT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

