Hva er Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk DRIFT Tilgjengelighet for innsats

- Les anmeldelser og analyser om Drift Protocol

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Drift Protocol kjøpsopplevelse jevn og informert

Drift Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Drift Protocol (DRIFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Drift Protocol (DRIFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Sjekk Drift Protocolprisprognosen

Drift Protocol (DRIFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Drift Protocol (DRIFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DRIFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Drift Protocol (DRIFT)

Leter du etter hvordan du kjøperDrift Protocol? Prosessen er enkel og problemfri!

DRIFT til lokale valutaer

Drift Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Drift Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Drift Protocol Hvor mye er Drift Protocol (DRIFT) verdt i dag? Live DRIFT prisen i USD er 0.8789 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DRIFT-til-USD-pris? $ 0.8789 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DRIFT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Drift Protocol? Markedsverdien for DRIFT er $ 321.65M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DRIFT? Den sirkulerende forsyningen av DRIFT er 365.96M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDRIFT ? DRIFT oppnådde en ATH-pris på 2.6530757587765152 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DRIFT? DRIFT så en ATL-pris på 0.10000390597735823 USD . Hva er handelsvolumet til DRIFT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DRIFT er $ 8.49M USD . Vil DRIFT gå høyere i år? DRIFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DRIFT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Drift Protocol (DRIFT) Viktige bransjeoppdateringer

Populære nyheter

