Dragonswap pris i dag

Sanntids Dragonswap (DRG) pris i dag er $ 0.02695, med en 1.16% endring de siste 24 timene. Nåværende DRG til USD konverteringssats er $ 0.02695 per DRG.

Dragonswap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DRG. I løpet av de siste 24 timene DRG har den blitt handlet mellom $ 0.02663(laveste) og $ 0.0273 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DRG beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -6.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 10.49K.

Dragonswap (DRG) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Fullt utvannet markedsverdi $ 26.95M$ 26.95M $ 26.95M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SEIEVM

Nåværende markedsverdi på Dragonswap er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.49K. Den sirkulerende forsyningen på DRG er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.95M.