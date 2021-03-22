Dora Factory pris i dag

Sanntids Dora Factory (DORAFACTORY) pris i dag er $ 0.01063, med en 1.62% endring de siste 24 timene. Nåværende DORAFACTORY til USD konverteringssats er $ 0.01063 per DORAFACTORY.

Dora Factory rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DORAFACTORY. I løpet av de siste 24 timene DORAFACTORY har den blitt handlet mellom $ 0.0103(laveste) og $ 0.01067 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DORAFACTORY beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -10.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.26K.

Dora Factory (DORAFACTORY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 56.26K$ 56.26K $ 56.26K Fullt utvannet markedsverdi $ 10.63M$ 10.63M $ 10.63M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Utstedelsesdato 2021-03-22 00:00:00 Offentlig blokkjede NONE

Nåværende markedsverdi på Dora Factory er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.26K. Den sirkulerende forsyningen på DORAFACTORY er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.63M.