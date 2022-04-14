donkey (DONKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i donkey (DONKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

donkey (DONKEY) Informasjon $DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures. Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444

donkey (DONKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for donkey (DONKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.01M $ 16.01M $ 16.01M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.01M $ 16.01M $ 16.01M All-time high: $ 0.076264 $ 0.076264 $ 0.076264 All-Time Low: $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 Nåværende pris: $ 0.016008 $ 0.016008 $ 0.016008 Lær mer om donkey (DONKEY) pris

donkey (DONKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak donkey (DONKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DONKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DONKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DONKEYs tokenomics, kan du utforske DONKEY tokenets livepris!

donkey (DONKEY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DONKEY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DONKEY nå!

DONKEY prisforutsigelse Vil du vite hvor DONKEY kan være på vei? Vår DONKEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DONKEY tokenets prisforutsigelse nå!

