OKB (OKB) Informasjon OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Offisiell nettside: https://www.okx.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Kjøp OKB nå!

Markedsverdi: $ 4.04B
Total forsyning: $ 21.00M
Sirkulerende forsyning: $ 21.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.04B
All-time high: $ 258.672
All-Time Low: $ 1.25311487482
Nåværende pris: $ 192.22

OKB (OKB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OKB (OKB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OKB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OKB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OKBs tokenomics, kan du utforske OKB tokenets livepris!

