Hva er donkey (DONKEY)

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

donkey er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere donkey investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DONKEY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om donkey på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din donkey kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

donkey Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil donkey (DONKEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine donkey (DONKEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for donkey.

Sjekk donkeyprisprognosen nå!

donkey (DONKEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak donkey (DONKEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DONKEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe donkey (DONKEY)

Leter du etter hvordan du kjøperdonkey? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe donkey på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DONKEY til lokale valutaer

Prøv konverting

donkey Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av donkey, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om donkey Hvor mye er donkey (DONKEY) verdt i dag? Live DONKEY prisen i USD er 0.018017 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DONKEY-til-USD-pris? $ 0.018017 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DONKEY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for donkey? Markedsverdien for DONKEY er $ 18.02M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DONKEY? Den sirkulerende forsyningen av DONKEY er 1.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDONKEY ? DONKEY oppnådde en ATH-pris på 0.07572362085950023 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DONKEY? DONKEY så en ATL-pris på 0.000017148037481088 USD . Hva er handelsvolumet til DONKEY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DONKEY er $ 76.86K USD . Vil DONKEY gå høyere i år? DONKEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DONKEY prisprognosen for en mer grundig analyse.

donkey (DONKEY) Viktige bransjeoppdateringer

