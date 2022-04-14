DeLorean (DMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeLorean (DMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeLorean (DMC) Informasjon DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world's first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Offisiell nettside: https://deloreanlabs.com Teknisk dokument: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs

DeLorean (DMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeLorean (DMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.63M $ 13.63M $ 13.63M Total forsyning: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Sirkulerende forsyning: $ 3.41B $ 3.41B $ 3.41B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.10M $ 51.10M $ 51.10M All-time high: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 All-Time Low: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Nåværende pris: $ 0.003992 $ 0.003992 $ 0.003992 Lær mer om DeLorean (DMC) pris

DeLorean (DMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeLorean (DMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DMCs tokenomics, kan du utforske DMC tokenets livepris!

DeLorean (DMC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DMC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DMC nå!

DMC prisforutsigelse Vil du vite hvor DMC kan være på vei? Vår DMC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DMC tokenets prisforutsigelse nå!

