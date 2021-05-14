Hva er DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DFYN Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DFYN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DFYN Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DFYN Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DFYN Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DFYN Token (DFYN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DFYN Token (DFYN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DFYN Token.

Sjekk DFYN Tokenprisprognosen nå!

DFYN Token (DFYN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DFYN Token (DFYN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DFYN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DFYN Token (DFYN)

Leter du etter hvordan du kjøperDFYN Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DFYN Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DFYN til lokale valutaer

Prøv konverting

DFYN Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DFYN Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DFYN Token Hvor mye er DFYN Token (DFYN) verdt i dag? Live DFYN prisen i USD er 0.00299 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DFYN-til-USD-pris? $ 0.00299 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DFYN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DFYN Token? Markedsverdien for DFYN er $ 513.92K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DFYN? Den sirkulerende forsyningen av DFYN er 171.88M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDFYN ? DFYN oppnådde en ATH-pris på 8.35454802 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DFYN? DFYN så en ATL-pris på 0.002747020679671152 USD . Hva er handelsvolumet til DFYN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DFYN er $ 80.72K USD . Vil DFYN gå høyere i år? DFYN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DFYN prisprognosen for en mer grundig analyse.

DFYN Token (DFYN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?