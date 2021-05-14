DFYN Token (DFYN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DFYN Token (DFYN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DFYN Token (DFYN) Informasjon Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Offisiell nettside: https://dfyn.network/ Teknisk dokument: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 499.99K Total forsyning: $ 198.28M Sirkulerende forsyning: $ 171.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 727.25K All-time high: $ 8.5005 All-Time Low: $ 0.002747020679671152 Nåværende pris: $ 0.002909

DFYN Token (DFYN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DFYN Token (DFYN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFYN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFYN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFYNs tokenomics, kan du utforske DFYN tokenets livepris!

