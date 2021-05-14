DFYN Token (DFYN) tokenomics

DFYN Token (DFYN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DFYN Token (DFYN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

DFYN Token (DFYN) Informasjon

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Offisiell nettside:
https://dfyn.network/
Teknisk dokument:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DFYN Token (DFYN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 499.99K
$ 499.99K
Total forsyning:
$ 198.28M
$ 198.28M
Sirkulerende forsyning:
$ 171.88M
$ 171.88M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 727.25K
$ 727.25K
All-time high:
$ 8.5005
$ 8.5005
All-Time Low:
$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152
Nåværende pris:
$ 0.002909
$ 0.002909

DFYN Token (DFYN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DFYN Token (DFYN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DFYN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DFYN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DFYNs tokenomics, kan du utforske DFYN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DFYN

Interessert i å legge til DFYN Token (DFYN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DFYN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

DFYN Token (DFYN) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til DFYN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

DFYN prisforutsigelse

Vil du vite hvor DFYN kan være på vei? Vår DFYN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.