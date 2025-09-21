DFYN Token (DFYN)-prisforutsigelse (USD)

Få DFYN Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DFYN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på DFYN Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.002967 $0.002967 $0.002967 -0.83% USD Faktisk Prediksjon DFYN Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan DFYN Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002967 i 2025. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan DFYN Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003115 i 2026. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFYN for 2027 $ 0.003271 med en 10.25% vekstrate. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFYN for 2028 $ 0.003434 med en 15.76% vekstrate. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFYN for 2029 $ 0.003606 med en 21.55% vekstrate. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFYN for 2030 $ 0.003786 med en 27.63% vekstrate. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på DFYN Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006168. DFYN Token (DFYN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på DFYN Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010047. År Pris Vekst 2025 $ 0.002967 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002967 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002969 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002979 0.41% DFYN Token (DFYN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DFYN September 21, 2025(I dag) er $0.002967 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. DFYN Token (DFYN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DFYN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002967 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. DFYN Token (DFYN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DFYN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002969 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. DFYN Token (DFYN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DFYN $0.002979 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende DFYN Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.002967$ 0.002967 $ 0.002967 Prisendring (24 t) -0.83% Markedsverdi $ 509.96K$ 509.96K $ 509.96K Opplagsforsyning 171.88M 171.88M 171.88M Volum (24 timer) $ 72.30K$ 72.30K $ 72.30K Volum (24 timer) -- Den siste DFYN-prisen er $ 0.002967. Den har en 24-timers endring på -0.83%, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.30K. Videre har DFYN en sirkulerende forsyning på 171.88M og total markedsverdi på $ 509.96K. Se DFYN livepris

Hvordan kjøpe DFYN Token (DFYN) Prøver du å kjøpe DFYN? Du kan nå kjøpe DFYN via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper DFYN Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DFYN nå

DFYN Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for DFYN Token direktepris, er gjeldende pris for DFYN Token 0.002967USD. Den sirkulerende forsyningen av DFYN Token(DFYN) er 0.00 DFYN , som gir den en markedsverdi på $509.96K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000001 $ 0.003026 $ 0.002934

7 dager -0.02% $ -0.000089 $ 0.003104 $ 0.002934

30 dager -0.09% $ -0.000317 $ 0.003469 $ 0.002934 24-timers ytelse De siste 24 timene har DFYN Token vist en prisbevegelse på $0.000001 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har DFYN Token handlet på en topp på $0.003104 og en bunn på $0.002934 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til DFYN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har DFYN Token opplevd en -0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000317 av dens verdi. Dette indikerer at DFYN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette DFYN Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DFYN prishistorikk

Hvordan fungerer DFYN Token (DFYN) prisforutsigelsesmodul? DFYN Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DFYN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for DFYN Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DFYN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til DFYN Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DFYN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DFYN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til DFYN Token.

Hvorfor er DFYN-prisforutsigelse viktig?

DFYN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DFYN nå? I følge dine forutsigelser vil DFYN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DFYN neste måned? I følge DFYN Token (DFYN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DFYN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DFYN koste i 2026? Prisen på 1 DFYN Token (DFYN) i dag er $0.002967 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DFYN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DFYN i 2027? DFYN Token (DFYN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DFYN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DFYN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil DFYN Token (DFYN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DFYN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil DFYN Token (DFYN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DFYN koste i 2030? Prisen på 1 DFYN Token (DFYN) i dag er $0.002967 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DFYN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DFYN i 2040? DFYN Token (DFYN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DFYN innen 2040.