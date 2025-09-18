Dagens DevvE livepris er 0.4761 USD. Spor prisoppdateringer for DEVVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEVVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DevvE livepris er 0.4761 USD. Spor prisoppdateringer for DEVVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEVVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DevvE Logo

DevvE Pris(DEVVE)

$0.4758
-2.59%1D
DevvE (DEVVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:00:41 (UTC+8)

DevvE (DEVVE) Prisinformasjon (USD)

$ 0.462
$ 0.5097
24 timer høy

-0.07%

-2.59%

-12.03%

-12.03%

DevvE (DEVVE) sanntidsprisen er $ 0.4761. I løpet av de siste 24 timene har DEVVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.462 og et toppnivå på $ 0.5097, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEVVE er $ 2.138329606241538, mens den rekordlave prisen er $ 0.1363905146686964.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEVVE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -12.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DevvE (DEVVE) Markedsinformasjon

No.624

31.42%

ETH

Nåværende markedsverdi på DevvE er $ 44.88M, med et 24-timers handelsvolum på $ 149.39K. Den sirkulerende forsyningen på DEVVE er 94.26M, med en total tilgang på 120000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.83M.

DevvE (DEVVE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DevvE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.012651-2.59%
30 dager$ +0.0307+6.89%
60 dager$ +0.0623+15.05%
90 dager$ +0.0555+13.19%
DevvE Prisendring i dag

I dag registrerte DEVVE en endring på $ -0.012651 (-2.59%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DevvE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0307 (+6.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DevvE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEVVE en endring på $ +0.0623 (+15.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DevvE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0555+13.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DevvE (DEVVE)?

Sjekk ut DevvE Prishistorikk-siden nå.

Hva er DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DevvE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEVVE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DevvE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DevvE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DevvE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DevvE (DEVVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DevvE (DEVVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DevvE.

Sjekk DevvEprisprognosen nå!

DevvE (DEVVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DevvE (DEVVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEVVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DevvE (DEVVE)

Leter du etter hvordan du kjøperDevvE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DevvE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEVVE til lokale valutaer

DevvE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DevvE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DevvE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DevvE

Hvor mye er DevvE (DEVVE) verdt i dag?
Live DEVVE prisen i USD er 0.4761 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEVVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEVVE til USD er $ 0.4761. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DevvE?
Markedsverdien for DEVVE er $ 44.88M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEVVE?
Den sirkulerende forsyningen av DEVVE er 94.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEVVE ?
DEVVE oppnådde en ATH-pris på 2.138329606241538 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEVVE?
DEVVE så en ATL-pris på 0.1363905146686964 USD.
Hva er handelsvolumet til DEVVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEVVE er $ 149.39K USD.
Vil DEVVE gå høyere i år?
DEVVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEVVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
DevvE (DEVVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

