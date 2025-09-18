Hva er DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DevvE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Folk spør også: Andre spørsmål om DevvE Hvor mye er DevvE (DEVVE) verdt i dag? Live DEVVE prisen i USD er 0.4761 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEVVE-til-USD-pris? $ 0.4761 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEVVE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DevvE? Markedsverdien for DEVVE er $ 44.88M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEVVE? Den sirkulerende forsyningen av DEVVE er 94.26M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEVVE ? DEVVE oppnådde en ATH-pris på 2.138329606241538 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEVVE? DEVVE så en ATL-pris på 0.1363905146686964 USD . Hva er handelsvolumet til DEVVE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEVVE er $ 149.39K USD . Vil DEVVE gå høyere i år? DEVVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEVVE prisprognosen for en mer grundig analyse.

DevvE (DEVVE) Viktige bransjeoppdateringer

