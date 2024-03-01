DEVVE

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

NavnDEVVE

RangeringNo.626

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.29%

Opplagsforsyning94,276,637.42336702

Maksimal forsyning300,000,000

Total forsyning120,000,000

Opplagsforsyning0.3142%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.138329606241538,2024-03-01

Laveste pris0.1363905146686964,2024-09-13

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

