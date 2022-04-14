DevvE (DEVVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DevvE (DEVVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DevvE (DEVVE) Informasjon DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Offisiell nettside: https://www.devve.io/ Teknisk dokument: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Kjøp DEVVE nå!

DevvE (DEVVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DevvE (DEVVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.68M $ 42.68M $ 42.68M Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 94.28M $ 94.28M $ 94.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 135.81M $ 135.81M $ 135.81M All-time high: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 All-Time Low: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Nåværende pris: $ 0.4527 $ 0.4527 $ 0.4527 Lær mer om DevvE (DEVVE) pris

DevvE (DEVVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DevvE (DEVVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEVVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEVVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEVVEs tokenomics, kan du utforske DEVVE tokenets livepris!

DevvE (DEVVE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEVVE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEVVE nå!

DEVVE prisforutsigelse Vil du vite hvor DEVVE kan være på vei? Vår DEVVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEVVE tokenets prisforutsigelse nå!

