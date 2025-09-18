Hva er Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Degen (DEGEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degen (DEGEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEGEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degen Hvor mye er Degen (DEGEN) verdt i dag? Live DEGEN prisen i USD er 0.003524 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEGEN-til-USD-pris? $ 0.003524 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEGEN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Degen? Markedsverdien for DEGEN er $ 73.82M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEGEN? Den sirkulerende forsyningen av DEGEN er 20.95B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEGEN ? DEGEN oppnådde en ATH-pris på 0.06943421122899052 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEGEN? DEGEN så en ATL-pris på 0.000000811763929504 USD . Hva er handelsvolumet til DEGEN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEGEN er $ 101.19K USD . Vil DEGEN gå høyere i år? DEGEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEGEN prisprognosen for en mer grundig analyse.

