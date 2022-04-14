Degen (DEGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degen (DEGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degen (DEGEN) Informasjon Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Offisiell nettside: https://www.degen.tips/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Kjøp DEGEN nå!

Degen (DEGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen (DEGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.96M $ 68.96M $ 68.96M Total forsyning: $ 36.96B $ 36.96B $ 36.96B Sirkulerende forsyning: $ 20.95B $ 20.95B $ 20.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 121.68M $ 121.68M $ 121.68M All-time high: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 All-Time Low: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 Nåværende pris: $ 0.003292 $ 0.003292 $ 0.003292 Lær mer om Degen (DEGEN) pris

Degen (DEGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen (DEGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENs tokenomics, kan du utforske DEGEN tokenets livepris!

Degen (DEGEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEGEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEGEN nå!

DEGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor DEGEN kan være på vei? Vår DEGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEGEN tokenets prisforutsigelse nå!

