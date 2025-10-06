Defactor pris i dag

Sanntids Defactor (DEFACTOR) pris i dag er $ 0.01213, med en 3.41% endring de siste 24 timene. Nåværende DEFACTOR til USD konverteringssats er $ 0.01213 per DEFACTOR.

Defactor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DEFACTOR. I løpet av de siste 24 timene DEFACTOR har den blitt handlet mellom $ 0.01163(laveste) og $ 0.01235 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DEFACTOR beveget seg -0.66% i løpet av den siste timen og -0.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 90.32K.

Defactor (DEFACTOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 90.32K$ 90.32K $ 90.32K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BASE

