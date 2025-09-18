Hva er DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

DDMTOWN (DDMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DDMTOWN (DDMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DDMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DDMTOWN Hvor mye er DDMTOWN (DDMT) verdt i dag? Live DDMT prisen i USD er 0.08913 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DDMT-til-USD-pris? $ 0.08913 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DDMT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DDMTOWN? Markedsverdien for DDMT er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DDMT? Den sirkulerende forsyningen av DDMT er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDDMT ? DDMT oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DDMT? DDMT så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til DDMT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DDMT er $ 140.10K USD . Vil DDMT gå høyere i år? DDMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DDMT prisprognosen for en mer grundig analyse.

