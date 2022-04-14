DDMTOWN (DDMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DDMTOWN (DDMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DDMTOWN (DDMT) Informasjon DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. Offisiell nettside: https://meta-ddmt.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.ddm-town.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2 Kjøp DDMT nå!

DDMTOWN (DDMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DDMTOWN (DDMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.20M $ 91.20M $ 91.20M All-time high: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0912 $ 0.0912 $ 0.0912 Lær mer om DDMTOWN (DDMT) pris

DDMTOWN (DDMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DDMTOWN (DDMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DDMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DDMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DDMTs tokenomics, kan du utforske DDMT tokenets livepris!

DDMTOWN (DDMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DDMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DDMT nå!

DDMT prisforutsigelse Vil du vite hvor DDMT kan være på vei? Vår DDMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DDMT tokenets prisforutsigelse nå!

