Dagens DecideAI livepris er 0.00601 USD. Spor prisoppdateringer for DCD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DecideAI livepris er 0.00601 USD. Spor prisoppdateringer for DCD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DCD

DCD Prisinformasjon

DCD teknisk dokument

DCD Offisiell nettside

DCD tokenomics

DCD Prisprognose

DCD-historikk

DCD Kjøpeguide

DCD-til-fiat-valutakonverter

DCD Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DecideAI Logo

DecideAI Pris(DCD)

1 DCD til USD livepris:

$0.00601
$0.00601$0.00601
+0.16%1D
USD
DecideAI (DCD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:38 (UTC+8)

DecideAI (DCD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518
24 timer lav
$ 0.00613
$ 0.00613$ 0.00613
24 timer høy

$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518

$ 0.00613
$ 0.00613$ 0.00613

$ 0.110786733638958
$ 0.110786733638958$ 0.110786733638958

$ 0.003617147875894136
$ 0.003617147875894136$ 0.003617147875894136

-0.17%

+0.16%

+25.20%

+25.20%

DecideAI (DCD) sanntidsprisen er $ 0.00601. I løpet av de siste 24 timene har DCD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00518 og et toppnivå på $ 0.00613, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCD er $ 0.110786733638958, mens den rekordlave prisen er $ 0.003617147875894136.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCD endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og +25.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DecideAI (DCD) Markedsinformasjon

No.1725

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

$ 181.41K
$ 181.41K$ 181.41K

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

488.68M
488.68M 488.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

981,473,305.19
981,473,305.19 981,473,305.19

48.86%

DCD

Nåværende markedsverdi på DecideAI er $ 2.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 181.41K. Den sirkulerende forsyningen på DCD er 488.68M, med en total tilgang på 981473305.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.01M.

DecideAI (DCD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DecideAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000096+0.16%
30 dager$ -0.00268-30.85%
60 dager$ -0.00662-52.42%
90 dager$ -0.00435-41.99%
DecideAI Prisendring i dag

I dag registrerte DCD en endring på $ +0.0000096 (+0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DecideAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00268 (-30.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DecideAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DCD en endring på $ -0.00662 (-52.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DecideAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00435-41.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DecideAI (DCD)?

Sjekk ut DecideAI Prishistorikk-siden nå.

Hva er DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DecideAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DCD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DecideAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DecideAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DecideAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DecideAI (DCD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DecideAI (DCD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DecideAI.

Sjekk DecideAIprisprognosen nå!

DecideAI (DCD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DecideAI (DCD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DCD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DecideAI (DCD)

Leter du etter hvordan du kjøperDecideAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DecideAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DCD til lokale valutaer

1 DecideAI(DCD) til VND
158.15315
1 DecideAI(DCD) til AUD
A$0.0090751
1 DecideAI(DCD) til GBP
0.0044474
1 DecideAI(DCD) til EUR
0.0051085
1 DecideAI(DCD) til USD
$0.00601
1 DecideAI(DCD) til MYR
RM0.025242
1 DecideAI(DCD) til TRY
0.2486938
1 DecideAI(DCD) til JPY
¥0.88347
1 DecideAI(DCD) til ARS
ARS$8.8642692
1 DecideAI(DCD) til RUB
0.501835
1 DecideAI(DCD) til INR
0.5294209
1 DecideAI(DCD) til IDR
Rp100.1666266
1 DecideAI(DCD) til KRW
8.3938064
1 DecideAI(DCD) til PHP
0.3426301
1 DecideAI(DCD) til EGP
￡E.0.2894416
1 DecideAI(DCD) til BRL
R$0.0319131
1 DecideAI(DCD) til CAD
C$0.0082337
1 DecideAI(DCD) til BDT
0.7316574
1 DecideAI(DCD) til NGN
8.9835076
1 DecideAI(DCD) til COP
$23.4765625
1 DecideAI(DCD) til ZAR
R.0.1040932
1 DecideAI(DCD) til UAH
0.2483332
1 DecideAI(DCD) til TZS
T.Sh.14.8761924
1 DecideAI(DCD) til VES
Bs0.97963
1 DecideAI(DCD) til CLP
$5.73955
1 DecideAI(DCD) til PKR
Rs1.7058784
1 DecideAI(DCD) til KZT
3.2538741
1 DecideAI(DCD) til THB
฿0.1911781
1 DecideAI(DCD) til TWD
NT$0.1816222
1 DecideAI(DCD) til AED
د.إ0.0220567
1 DecideAI(DCD) til CHF
Fr0.0047479
1 DecideAI(DCD) til HKD
HK$0.0466977
1 DecideAI(DCD) til AMD
֏2.300027
1 DecideAI(DCD) til MAD
.د.م0.0542102
1 DecideAI(DCD) til MXN
$0.1105239
1 DecideAI(DCD) til SAR
ريال0.0225375
1 DecideAI(DCD) til ETB
Br0.8628557
1 DecideAI(DCD) til KES
KSh0.7763718
1 DecideAI(DCD) til JOD
د.أ0.00426109
1 DecideAI(DCD) til PLN
0.0217562
1 DecideAI(DCD) til RON
лв0.0259031
1 DecideAI(DCD) til SEK
kr0.0565541
1 DecideAI(DCD) til BGN
лв0.0099766
1 DecideAI(DCD) til HUF
Ft1.9966422
1 DecideAI(DCD) til CZK
0.1242868
1 DecideAI(DCD) til KWD
د.ك0.00183305
1 DecideAI(DCD) til ILS
0.0200133
1 DecideAI(DCD) til BOB
Bs0.0415291
1 DecideAI(DCD) til AZN
0.010217
1 DecideAI(DCD) til TJS
SM0.0562536
1 DecideAI(DCD) til GEL
0.016227
1 DecideAI(DCD) til AOA
Kz5.4785357
1 DecideAI(DCD) til BHD
.د.ب0.00226577
1 DecideAI(DCD) til BMD
$0.00601
1 DecideAI(DCD) til DKK
kr0.0381635
1 DecideAI(DCD) til HNL
L0.1575221
1 DecideAI(DCD) til MUR
0.2724934
1 DecideAI(DCD) til NAD
$0.1042735
1 DecideAI(DCD) til NOK
kr0.0597394
1 DecideAI(DCD) til NZD
$0.010217
1 DecideAI(DCD) til PAB
B/.0.00601
1 DecideAI(DCD) til PGK
K0.0251218
1 DecideAI(DCD) til QAR
ر.ق0.0218163
1 DecideAI(DCD) til RSD
дин.0.5993773
1 DecideAI(DCD) til UZS
soʻm74.1974767
1 DecideAI(DCD) til ALL
L0.4955846
1 DecideAI(DCD) til ANG
ƒ0.0107579
1 DecideAI(DCD) til AWG
ƒ0.010818
1 DecideAI(DCD) til BBD
$0.01202
1 DecideAI(DCD) til BAM
KM0.0099766
1 DecideAI(DCD) til BIF
Fr17.93985
1 DecideAI(DCD) til BND
$0.0076928
1 DecideAI(DCD) til BSD
$0.00601
1 DecideAI(DCD) til JMD
$0.9640641
1 DecideAI(DCD) til KHR
24.1365206
1 DecideAI(DCD) til KMF
Fr2.51218
1 DecideAI(DCD) til LAK
130.6521713
1 DecideAI(DCD) til LKR
Rs1.8179048
1 DecideAI(DCD) til MDL
L0.099165
1 DecideAI(DCD) til MGA
Ar26.5928677
1 DecideAI(DCD) til MOP
P0.0481401
1 DecideAI(DCD) til MVR
0.091953
1 DecideAI(DCD) til MWK
MK10.4340211
1 DecideAI(DCD) til MZN
MT0.384039
1 DecideAI(DCD) til NPR
Rs0.8469292
1 DecideAI(DCD) til PYG
42.92342
1 DecideAI(DCD) til RWF
Fr8.70849
1 DecideAI(DCD) til SBD
$0.049282
1 DecideAI(DCD) til SCR
0.0861233
1 DecideAI(DCD) til SRD
$0.2289209
1 DecideAI(DCD) til SVC
$0.0525875
1 DecideAI(DCD) til SZL
L0.1042735
1 DecideAI(DCD) til TMT
m0.021035
1 DecideAI(DCD) til TND
د.ت0.0174891
1 DecideAI(DCD) til TTD
$0.0406877
1 DecideAI(DCD) til UGX
Sh21.08308
1 DecideAI(DCD) til XAF
Fr3.35358
1 DecideAI(DCD) til XCD
$0.016227
1 DecideAI(DCD) til XOF
Fr3.35358
1 DecideAI(DCD) til XPF
Fr0.60701
1 DecideAI(DCD) til BWP
P0.0800532
1 DecideAI(DCD) til BZD
$0.0120801
1 DecideAI(DCD) til CVE
$0.5636178
1 DecideAI(DCD) til DJF
Fr1.06377
1 DecideAI(DCD) til DOP
$0.3727402
1 DecideAI(DCD) til DZD
د.ج0.7786556
1 DecideAI(DCD) til FJD
$0.0135225
1 DecideAI(DCD) til GNF
Fr52.25695
1 DecideAI(DCD) til GTQ
Q0.0460366
1 DecideAI(DCD) til GYD
$1.2578329
1 DecideAI(DCD) til ISK
kr0.72721

DecideAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DecideAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DecideAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DecideAI

Hvor mye er DecideAI (DCD) verdt i dag?
Live DCD prisen i USD er 0.00601 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DCD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DCD til USD er $ 0.00601. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DecideAI?
Markedsverdien for DCD er $ 2.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DCD?
Den sirkulerende forsyningen av DCD er 488.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDCD ?
DCD oppnådde en ATH-pris på 0.110786733638958 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DCD?
DCD så en ATL-pris på 0.003617147875894136 USD.
Hva er handelsvolumet til DCD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DCD er $ 181.41K USD.
Vil DCD gå høyere i år?
DCD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DCD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:38 (UTC+8)

DecideAI (DCD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DCD-til-USD-kalkulator

Beløp

DCD
DCD
USD
USD

1 DCD = 0.00601 USD

Handle DCD

DCDUSDT
$0.00601
$0.00601$0.00601
+0.16%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker