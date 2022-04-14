DecideAI (DCD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DecideAI (DCD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DecideAI (DCD) Informasjon DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Offisiell nettside: https://decideai.xyz/ Teknisk dokument: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Blokkutforsker: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions

DecideAI (DCD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DecideAI (DCD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Total forsyning: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M Sirkulerende forsyning: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M All-time high: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 All-Time Low: $ 0.003617147875894136 $ 0.003617147875894136 $ 0.003617147875894136 Nåværende pris: $ 0.00566 $ 0.00566 $ 0.00566 Lær mer om DecideAI (DCD) pris

DecideAI (DCD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DecideAI (DCD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCDs tokenomics, kan du utforske DCD tokenets livepris!

DecideAI (DCD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DCD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DCD nå!

