DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

RangeringNo.1754

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning488,677,471

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning981,473,305.19

Opplagsforsyning0.4886%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.110786733638958,2024-09-11

Laveste pris0.003501097723248655,2025-09-27

Offentlig blokkjedeDCD

Sektor

Sosiale medier

Loading...