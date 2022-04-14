Daddy Tate (DADDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Daddy Tate (DADDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Daddy Tate (DADDY) Informasjon DADDY is a meme coin on the Solana chain Offisiell nettside: https://www.daddysuniversity.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Kjøp DADDY nå!

Daddy Tate (DADDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daddy Tate (DADDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.58M $ 16.58M $ 16.58M Total forsyning: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M Sirkulerende forsyning: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.64M $ 27.64M $ 27.64M All-time high: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 All-Time Low: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 Nåværende pris: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 Lær mer om Daddy Tate (DADDY) pris

Daddy Tate (DADDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Daddy Tate (DADDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DADDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DADDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DADDYs tokenomics, kan du utforske DADDY tokenets livepris!

