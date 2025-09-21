Daddy Tate (DADDY)-prisforutsigelse (USD)

Få Daddy Tate prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DADDY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DADDY

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Daddy Tate % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02884 $0.02884 $0.02884 +0.83% USD Faktisk Prediksjon Daddy Tate-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Daddy Tate potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02884 i 2025. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Daddy Tate potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.030282 i 2026. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DADDY for 2027 $ 0.031796 med en 10.25% vekstrate. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DADDY for 2028 $ 0.033385 med en 15.76% vekstrate. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DADDY for 2029 $ 0.035055 med en 21.55% vekstrate. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DADDY for 2030 $ 0.036807 med en 27.63% vekstrate. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Daddy Tate potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.059956. Daddy Tate (DADDY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Daddy Tate potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.097662. År Pris Vekst 2025 $ 0.02884 0.00%

2026 $ 0.030282 5.00%

2027 $ 0.031796 10.25%

2028 $ 0.033385 15.76%

2029 $ 0.035055 21.55%

2030 $ 0.036807 27.63%

2031 $ 0.038648 34.01%

2032 $ 0.040580 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.042609 47.75%

2034 $ 0.044740 55.13%

2035 $ 0.046977 62.89%

2036 $ 0.049326 71.03%

2037 $ 0.051792 79.59%

2038 $ 0.054382 88.56%

2039 $ 0.057101 97.99%

2040 $ 0.059956 107.89% Vis mer Kortsiktig Daddy Tate-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.02884 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.028843 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.028867 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.028958 0.41% Daddy Tate (DADDY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DADDY September 21, 2025(I dag) er $0.02884 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Daddy Tate (DADDY) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DADDY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.028843 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Daddy Tate (DADDY) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DADDY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.028867 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Daddy Tate (DADDY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DADDY $0.028958 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Daddy Tate prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02884$ 0.02884 $ 0.02884 Prisendring (24 t) +0.83% Markedsverdi $ 17.29M$ 17.29M $ 17.29M Opplagsforsyning 599.64M 599.64M 599.64M Volum (24 timer) $ 67.75K$ 67.75K $ 67.75K Volum (24 timer) -- Den siste DADDY-prisen er $ 0.02884. Den har en 24-timers endring på +0.83%, med et 24-timers handelsvolum på $ 67.75K. Videre har DADDY en sirkulerende forsyning på 599.64M og total markedsverdi på $ 17.29M. Se DADDY livepris

Hvordan kjøpe Daddy Tate (DADDY) Prøver du å kjøpe DADDY? Du kan nå kjøpe DADDY via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Daddy Tate og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DADDY nå

Daddy Tate Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Daddy Tate direktepris, er gjeldende pris for Daddy Tate 0.02883USD. Den sirkulerende forsyningen av Daddy Tate(DADDY) er 0.00 DADDY , som gir den en markedsverdi på $17.29M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.07% $ -0.002319 $ 0.03179 $ 0.02827

7 dager -0.08% $ -0.002630 $ 0.03325 $ 0.02805

30 dager -0.09% $ -0.002939 $ 0.03618 $ 0.02673 24-timers ytelse De siste 24 timene har Daddy Tate vist en prisbevegelse på $-0.002319 , noe som gjenspeiler en -0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Daddy Tate handlet på en topp på $0.03325 og en bunn på $0.02805 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til DADDY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Daddy Tate opplevd en -0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002939 av dens verdi. Dette indikerer at DADDY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Daddy Tate prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DADDY prishistorikk

Hvordan fungerer Daddy Tate (DADDY) prisforutsigelsesmodul? Daddy Tate-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DADDY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Daddy Tate det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DADDY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Daddy Tate. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DADDY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DADDY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Daddy Tate.

Hvorfor er DADDY-prisforutsigelse viktig?

DADDY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DADDY nå? I følge dine forutsigelser vil DADDY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DADDY neste måned? I følge Daddy Tate (DADDY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DADDY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DADDY koste i 2026? Prisen på 1 Daddy Tate (DADDY) i dag er $0.02884 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DADDY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DADDY i 2027? Daddy Tate (DADDY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DADDY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DADDY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Daddy Tate (DADDY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DADDY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Daddy Tate (DADDY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DADDY koste i 2030? Prisen på 1 Daddy Tate (DADDY) i dag er $0.02884 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DADDY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DADDY i 2040? Daddy Tate (DADDY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DADDY innen 2040. Registrer deg nå