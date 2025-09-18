Dagens Daddy Tate livepris er 0.02818 USD. Spor prisoppdateringer for DADDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DADDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Daddy Tate livepris er 0.02818 USD. Spor prisoppdateringer for DADDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DADDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Daddy Tate Logo

Daddy Tate Pris(DADDY)

1 DADDY til USD livepris:

$0.0282
$0.0282$0.0282
+0.24%1D
USD
Daddy Tate (DADDY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:44 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02805
$ 0.02805$ 0.02805
24 timer lav
$ 0.03006
$ 0.03006$ 0.03006
24 timer høy

$ 0.02805
$ 0.02805$ 0.02805

$ 0.03006
$ 0.03006$ 0.03006

$ 0.2924734098553782
$ 0.2924734098553782$ 0.2924734098553782

$ 0.019893218377353056
$ 0.019893218377353056$ 0.019893218377353056

-0.08%

+0.24%

-8.90%

-8.90%

Daddy Tate (DADDY) sanntidsprisen er $ 0.02818. I løpet av de siste 24 timene har DADDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02805 og et toppnivå på $ 0.03006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DADDY er $ 0.2924734098553782, mens den rekordlave prisen er $ 0.019893218377353056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DADDY endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -8.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Daddy Tate (DADDY) Markedsinformasjon

No.990

$ 16.90M
$ 16.90M$ 16.90M

$ 58.61K
$ 58.61K$ 58.61K

$ 28.17M
$ 28.17M$ 28.17M

599.64M
599.64M 599.64M

999,689,062
999,689,062 999,689,062

599,638,271.481542
599,638,271.481542 599,638,271.481542

59.98%

SOL

Nåværende markedsverdi på Daddy Tate er $ 16.90M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.61K. Den sirkulerende forsyningen på DADDY er 599.64M, med en total tilgang på 599638271.481542. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.17M.

Daddy Tate (DADDY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Daddy Tate for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000675+0.24%
30 dager$ -0.00638-18.47%
60 dager$ +0.00457+19.35%
90 dager$ -0.00285-9.19%
Daddy Tate Prisendring i dag

I dag registrerte DADDY en endring på $ +0.0000675 (+0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Daddy Tate 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00638 (-18.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Daddy Tate 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DADDY en endring på $ +0.00457 (+19.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Daddy Tate 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00285-9.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Daddy Tate (DADDY)?

Sjekk ut Daddy Tate Prishistorikk-siden nå.

Hva er Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Daddy Tate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DADDY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Daddy Tate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Daddy Tate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Daddy Tate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Daddy Tate (DADDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Daddy Tate (DADDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Daddy Tate.

Sjekk Daddy Tateprisprognosen nå!

Daddy Tate (DADDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Daddy Tate (DADDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DADDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Daddy Tate (DADDY)

Leter du etter hvordan du kjøperDaddy Tate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Daddy Tate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DADDY til lokale valutaer

Daddy Tate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Daddy Tate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Daddy Tate nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Daddy Tate

Hvor mye er Daddy Tate (DADDY) verdt i dag?
Live DADDY prisen i USD er 0.02818 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DADDY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DADDY til USD er $ 0.02818. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Daddy Tate?
Markedsverdien for DADDY er $ 16.90M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DADDY?
Den sirkulerende forsyningen av DADDY er 599.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDADDY ?
DADDY oppnådde en ATH-pris på 0.2924734098553782 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DADDY?
DADDY så en ATL-pris på 0.019893218377353056 USD.
Hva er handelsvolumet til DADDY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DADDY er $ 58.61K USD.
Vil DADDY gå høyere i år?
DADDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DADDY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:44 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

