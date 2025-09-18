Hva er Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Daddy Tate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DADDY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Daddy Tate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Daddy Tate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Daddy Tate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Daddy Tate (DADDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Daddy Tate (DADDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Daddy Tate.

Sjekk Daddy Tateprisprognosen nå!

Daddy Tate (DADDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Daddy Tate (DADDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DADDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Daddy Tate (DADDY)

Leter du etter hvordan du kjøperDaddy Tate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Daddy Tate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Daddy Tate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Daddy Tate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Daddy Tate Hvor mye er Daddy Tate (DADDY) verdt i dag? Live DADDY prisen i USD er 0.02818 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DADDY-til-USD-pris? $ 0.02818 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DADDY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Daddy Tate? Markedsverdien for DADDY er $ 16.90M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DADDY? Den sirkulerende forsyningen av DADDY er 599.64M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDADDY ? DADDY oppnådde en ATH-pris på 0.2924734098553782 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DADDY? DADDY så en ATL-pris på 0.019893218377353056 USD . Hva er handelsvolumet til DADDY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DADDY er $ 58.61K USD . Vil DADDY gå høyere i år? DADDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DADDY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

