Dagens DAR Open Network livepris er 0.03483 USD. Spor prisoppdateringer for D til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk D pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DAR Open Network Pris(D)

$0.03483
+0.11%1D
DAR Open Network (D) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:42:53 (UTC+8)

DAR Open Network (D) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03437
24 timer lav
$ 0.03688
24 timer høy

$ 0.03437
$ 0.03688
$ 4.906281429450312
$ 0.02627674600840523
+0.40%

+0.11%

-5.79%

-5.79%

DAR Open Network (D) sanntidsprisen er $ 0.03483. I løpet av de siste 24 timene har D blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03437 og et toppnivå på $ 0.03688, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til D er $ 4.906281429450312, mens den rekordlave prisen er $ 0.02627674600840523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har D endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -5.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DAR Open Network (D) Markedsinformasjon

No.876

$ 22.57M
$ 95.22K
$ 27.86M
647.87M
800,000,000
800,000,000
80.98%

ETH

Nåværende markedsverdi på DAR Open Network er $ 22.57M, med et 24-timers handelsvolum på $ 95.22K. Den sirkulerende forsyningen på D er 647.87M, med en total tilgang på 800000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.86M.

DAR Open Network (D) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DAR Open Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000383+0.11%
30 dager$ +0.00146+4.37%
60 dager$ -0.00633-15.38%
90 dager$ +0.00615+21.44%
DAR Open Network Prisendring i dag

I dag registrerte D en endring på $ +0.0000383 (+0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DAR Open Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00146 (+4.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DAR Open Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så D en endring på $ -0.00633 (-15.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DAR Open Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00615+21.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DAR Open Network (D)?

Sjekk ut DAR Open Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er DAR Open Network (D)

DAR Open Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DAR Open Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk D Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DAR Open Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DAR Open Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DAR Open Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DAR Open Network (D) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DAR Open Network (D) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DAR Open Network.

Sjekk DAR Open Networkprisprognosen nå!

DAR Open Network (D) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DAR Open Network (D) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om D tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DAR Open Network (D)

Leter du etter hvordan du kjøperDAR Open Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DAR Open Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

D til lokale valutaer

1 DAR Open Network(D) til VND
916.55145
1 DAR Open Network(D) til AUD
A$0.0525933
1 DAR Open Network(D) til GBP
0.0257742
1 DAR Open Network(D) til EUR
0.0296055
1 DAR Open Network(D) til USD
$0.03483
1 DAR Open Network(D) til MYR
RM0.146286
1 DAR Open Network(D) til TRY
1.4412654
1 DAR Open Network(D) til JPY
¥5.12001
1 DAR Open Network(D) til ARS
ARS$51.3714636
1 DAR Open Network(D) til RUB
2.908305
1 DAR Open Network(D) til INR
3.0681747
1 DAR Open Network(D) til IDR
Rp580.4997678
1 DAR Open Network(D) til KRW
48.6449712
1 DAR Open Network(D) til PHP
1.9863549
1 DAR Open Network(D) til EGP
￡E.1.6777611
1 DAR Open Network(D) til BRL
R$0.1852956
1 DAR Open Network(D) til CAD
C$0.0477171
1 DAR Open Network(D) til BDT
4.2402042
1 DAR Open Network(D) til NGN
52.0624908
1 DAR Open Network(D) til COP
$136.0546875
1 DAR Open Network(D) til ZAR
R.0.6032556
1 DAR Open Network(D) til UAH
1.4391756
1 DAR Open Network(D) til TZS
T.Sh.86.2126092
1 DAR Open Network(D) til VES
Bs5.67729
1 DAR Open Network(D) til CLP
$33.26265
1 DAR Open Network(D) til PKR
Rs9.8861472
1 DAR Open Network(D) til KZT
18.8573103
1 DAR Open Network(D) til THB
฿1.1079423
1 DAR Open Network(D) til TWD
NT$1.0525626
1 DAR Open Network(D) til AED
د.إ0.1278261
1 DAR Open Network(D) til CHF
Fr0.0275157
1 DAR Open Network(D) til HKD
HK$0.2706291
1 DAR Open Network(D) til AMD
֏13.329441
1 DAR Open Network(D) til MAD
.د.م0.3141666
1 DAR Open Network(D) til MXN
$0.640872
1 DAR Open Network(D) til SAR
ريال0.1306125
1 DAR Open Network(D) til ETB
Br5.0005431
1 DAR Open Network(D) til KES
KSh4.4993394
1 DAR Open Network(D) til JOD
د.أ0.02469447
1 DAR Open Network(D) til PLN
0.1260846
1 DAR Open Network(D) til RON
лв0.1501173
1 DAR Open Network(D) til SEK
kr0.3277503
1 DAR Open Network(D) til BGN
лв0.0578178
1 DAR Open Network(D) til HUF
Ft11.5750539
1 DAR Open Network(D) til CZK
0.7199361
1 DAR Open Network(D) til KWD
د.ك0.01062315
1 DAR Open Network(D) til ILS
0.1159839
1 DAR Open Network(D) til BOB
Bs0.2406753
1 DAR Open Network(D) til AZN
0.059211
1 DAR Open Network(D) til TJS
SM0.3260088
1 DAR Open Network(D) til GEL
0.094041
1 DAR Open Network(D) til AOA
Kz31.7499831
1 DAR Open Network(D) til BHD
.د.ب0.01313091
1 DAR Open Network(D) til BMD
$0.03483
1 DAR Open Network(D) til DKK
kr0.2211705
1 DAR Open Network(D) til HNL
L0.9128943
1 DAR Open Network(D) til MUR
1.5791922
1 DAR Open Network(D) til NAD
$0.6043005
1 DAR Open Network(D) til NOK
kr0.3462102
1 DAR Open Network(D) til NZD
$0.059211
1 DAR Open Network(D) til PAB
B/.0.03483
1 DAR Open Network(D) til PGK
K0.1455894
1 DAR Open Network(D) til QAR
ر.ق0.1264329
1 DAR Open Network(D) til RSD
дин.3.4732476
1 DAR Open Network(D) til UZS
soʻm429.9996861
1 DAR Open Network(D) til ALL
L2.8720818
1 DAR Open Network(D) til ANG
ƒ0.0623457
1 DAR Open Network(D) til AWG
ƒ0.062694
1 DAR Open Network(D) til BBD
$0.06966
1 DAR Open Network(D) til BAM
KM0.0578178
1 DAR Open Network(D) til BIF
Fr103.96755
1 DAR Open Network(D) til BND
$0.0445824
1 DAR Open Network(D) til BSD
$0.03483
1 DAR Open Network(D) til JMD
$5.5870803
1 DAR Open Network(D) til KHR
139.8793698
1 DAR Open Network(D) til KMF
Fr14.55894
1 DAR Open Network(D) til LAK
757.1738979
1 DAR Open Network(D) til LKR
Rs10.5353784
1 DAR Open Network(D) til MDL
L0.574695
1 DAR Open Network(D) til MGA
Ar154.1147391
1 DAR Open Network(D) til MOP
P0.2789883
1 DAR Open Network(D) til MVR
0.532899
1 DAR Open Network(D) til MWK
MK60.4687113
1 DAR Open Network(D) til MZN
MT2.225637
1 DAR Open Network(D) til NPR
Rs4.9082436
1 DAR Open Network(D) til PYG
248.75586
1 DAR Open Network(D) til RWF
Fr50.46867
1 DAR Open Network(D) til SBD
$0.285606
1 DAR Open Network(D) til SCR
0.4991139
1 DAR Open Network(D) til SRD
$1.3266747
1 DAR Open Network(D) til SVC
$0.3047625
1 DAR Open Network(D) til SZL
L0.6043005
1 DAR Open Network(D) til TMT
m0.121905
1 DAR Open Network(D) til TND
د.ت0.1013553
1 DAR Open Network(D) til TTD
$0.2357991
1 DAR Open Network(D) til UGX
Sh122.18364
1 DAR Open Network(D) til XAF
Fr19.43514
1 DAR Open Network(D) til XCD
$0.094041
1 DAR Open Network(D) til XOF
Fr19.43514
1 DAR Open Network(D) til XPF
Fr3.51783
1 DAR Open Network(D) til BWP
P0.4639356
1 DAR Open Network(D) til BZD
$0.0700083
1 DAR Open Network(D) til CVE
$3.2663574
1 DAR Open Network(D) til DJF
Fr6.16491
1 DAR Open Network(D) til DOP
$2.1601566
1 DAR Open Network(D) til DZD
د.ج4.5122265
1 DAR Open Network(D) til FJD
$0.0783675
1 DAR Open Network(D) til GNF
Fr302.84685
1 DAR Open Network(D) til GTQ
Q0.2667978
1 DAR Open Network(D) til GYD
$7.2895707
1 DAR Open Network(D) til ISK
kr4.21443

DAR Open Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DAR Open Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DAR Open Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DAR Open Network

Hvor mye er DAR Open Network (D) verdt i dag?
Live D prisen i USD er 0.03483 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende D-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på D til USD er $ 0.03483. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DAR Open Network?
Markedsverdien for D er $ 22.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av D?
Den sirkulerende forsyningen av D er 647.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forD ?
D oppnådde en ATH-pris på 4.906281429450312 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på D?
D så en ATL-pris på 0.02627674600840523 USD.
Hva er handelsvolumet til D?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for D er $ 95.22K USD.
Vil D gå høyere i år?
D kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut D prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

