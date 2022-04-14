DAR Open Network (D) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DAR Open Network (D), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DAR Open Network (D) Informasjon Offisiell nettside: https://www.dalarnia.com/ Teknisk dokument: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8 Kjøp D nå!

DAR Open Network (D) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DAR Open Network (D), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.66M Total forsyning: $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 647.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.75M All-time high: $ 0.196 All-Time Low: $ 0.02627674600840523 Nåværende pris: $ 0.03344

DAR Open Network (D) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DAR Open Network (D) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet D tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange D tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Ds tokenomics, kan du utforske D tokenets livepris!

Hvordan kjøpe D Interessert i å legge til DAR Open Network (D) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe D, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper D på MEXC nå!

DAR Open Network (D) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til D hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for D nå!

D prisforutsigelse Vil du vite hvor D kan være på vei? Vår D prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se D tokenets prisforutsigelse nå!

