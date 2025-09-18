Hva er CultDAO (CULTDAO)

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

CultDAO (CULTDAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CultDAO (CULTDAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CULTDAO tokenets omfattende tokenomics nå!

CultDAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CultDAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om CultDAO Hvor mye er CultDAO (CULTDAO) verdt i dag? Live CULTDAO prisen i USD er 0.0000035318 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CULTDAO-til-USD-pris? $ 0.0000035318 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CULTDAO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for CultDAO? Markedsverdien for CULTDAO er $ 15.25M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CULTDAO? Den sirkulerende forsyningen av CULTDAO er 4.32T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCULTDAO ? CULTDAO oppnådde en ATH-pris på 0.00007365994530623 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CULTDAO? CULTDAO så en ATL-pris på 0.000000148125207036 USD . Hva er handelsvolumet til CULTDAO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CULTDAO er $ 54.74K USD . Vil CULTDAO gå høyere i år? CULTDAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CULTDAO prisprognosen for en mer grundig analyse.

CultDAO (CULTDAO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

