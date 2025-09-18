Dagens CultDAO livepris er 0.0000035318 USD. Spor prisoppdateringer for CULTDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CULTDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CultDAO livepris er 0.0000035318 USD. Spor prisoppdateringer for CULTDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CULTDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CultDAO Pris(CULTDAO)

1 CULTDAO til USD livepris:

$0.000003532
-1.45%1D
USD
CultDAO (CULTDAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:18 (UTC+8)

CultDAO (CULTDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000034442
24 timer lav
$ 0.0000037278
24 timer høy

$ 0.0000034442
$ 0.0000037278
$ 0.00007365994530623
$ 0.000000148125207036
-1.36%

-1.45%

-5.76%

-5.76%

CultDAO (CULTDAO) sanntidsprisen er $ 0.0000035318. I løpet av de siste 24 timene har CULTDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000034442 og et toppnivå på $ 0.0000037278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CULTDAO er $ 0.00007365994530623, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000148125207036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CULTDAO endret seg med -1.36% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CultDAO (CULTDAO) Markedsinformasjon

No.1014

$ 15.25M
$ 54.74K
$ 23.55M
4.32T
6,666,666,666,666
4,957,113,505,372
64.78%

ETH

Nåværende markedsverdi på CultDAO er $ 15.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.74K. Den sirkulerende forsyningen på CULTDAO er 4.32T, med en total tilgang på 4957113505372. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.55M.

CultDAO (CULTDAO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CultDAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000051968-1.45%
30 dager$ -0.0000009498-21.20%
60 dager$ -0.0000009271-20.80%
90 dager$ +0.0000000696+2.01%
CultDAO Prisendring i dag

I dag registrerte CULTDAO en endring på $ -0.000000051968 (-1.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CultDAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000009498 (-21.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CultDAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CULTDAO en endring på $ -0.0000009271 (-20.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CultDAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000696+2.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CultDAO (CULTDAO)?

Sjekk ut CultDAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er CultDAO (CULTDAO)

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

CultDAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CultDAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CULTDAO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CultDAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CultDAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CultDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CultDAO (CULTDAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CultDAO (CULTDAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CultDAO.

Sjekk CultDAOprisprognosen nå!

CultDAO (CULTDAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CultDAO (CULTDAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CULTDAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CultDAO (CULTDAO)

Leter du etter hvordan du kjøperCultDAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CultDAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CULTDAO til lokale valutaer

1 CultDAO(CULTDAO) til VND
0.092939317
1 CultDAO(CULTDAO) til AUD
A$0.000005333018
1 CultDAO(CULTDAO) til GBP
0.000002613532
1 CultDAO(CULTDAO) til EUR
0.00000300203
1 CultDAO(CULTDAO) til USD
$0.0000035318
1 CultDAO(CULTDAO) til MYR
RM0.00001483356
1 CultDAO(CULTDAO) til TRY
0.000146145884
1 CultDAO(CULTDAO) til JPY
¥0.0005191746
1 CultDAO(CULTDAO) til ARS
ARS$0.005209122456
1 CultDAO(CULTDAO) til RUB
0.0002949053
1 CultDAO(CULTDAO) til INR
0.000311116262
1 CultDAO(CULTDAO) til IDR
Rp0.058863309788
1 CultDAO(CULTDAO) til KRW
0.004932653152
1 CultDAO(CULTDAO) til PHP
0.000201453872
1 CultDAO(CULTDAO) til EGP
￡E.0.000170091488
1 CultDAO(CULTDAO) til BRL
R$0.000018789176
1 CultDAO(CULTDAO) til CAD
C$0.000004838566
1 CultDAO(CULTDAO) til BDT
0.000429961332
1 CultDAO(CULTDAO) til NGN
0.005279193368
1 CultDAO(CULTDAO) til COP
$0.01374241039
1 CultDAO(CULTDAO) til ZAR
R.0.000061206094
1 CultDAO(CULTDAO) til UAH
0.000145933976
1 CultDAO(CULTDAO) til TZS
T.Sh.0.008742052632
1 CultDAO(CULTDAO) til VES
Bs0.0005756834
1 CultDAO(CULTDAO) til CLP
$0.003372869
1 CultDAO(CULTDAO) til PKR
Rs0.001002466112
1 CultDAO(CULTDAO) til KZT
0.001912151838
1 CultDAO(CULTDAO) til THB
฿0.000112346558
1 CultDAO(CULTDAO) til TWD
NT$0.000106730996
1 CultDAO(CULTDAO) til AED
د.إ0.000012961706
1 CultDAO(CULTDAO) til CHF
Fr0.000002790122
1 CultDAO(CULTDAO) til HKD
HK$0.000027442086
1 CultDAO(CULTDAO) til AMD
֏0.00135161986
1 CultDAO(CULTDAO) til MAD
.د.م0.000031856836
1 CultDAO(CULTDAO) til MXN
$0.000064949802
1 CultDAO(CULTDAO) til SAR
ريال0.00001324425
1 CultDAO(CULTDAO) til ETB
Br0.000507060526
1 CultDAO(CULTDAO) til KES
KSh0.000456237924
1 CultDAO(CULTDAO) til JOD
د.أ0.0000025040462
1 CultDAO(CULTDAO) til PLN
0.000012785116
1 CultDAO(CULTDAO) til RON
лв0.000015222058
1 CultDAO(CULTDAO) til SEK
kr0.000033234238
1 CultDAO(CULTDAO) til BGN
лв0.000005862788
1 CultDAO(CULTDAO) til HUF
Ft0.001173723094
1 CultDAO(CULTDAO) til CZK
0.000072966988
1 CultDAO(CULTDAO) til KWD
د.ك0.000001077199
1 CultDAO(CULTDAO) til ILS
0.000011760894
1 CultDAO(CULTDAO) til BOB
Bs0.000024404738
1 CultDAO(CULTDAO) til AZN
0.00000600406
1 CultDAO(CULTDAO) til TJS
SM0.000033057648
1 CultDAO(CULTDAO) til GEL
0.00000953586
1 CultDAO(CULTDAO) til AOA
Kz0.003219482926
1 CultDAO(CULTDAO) til BHD
.د.ب0.0000013314886
1 CultDAO(CULTDAO) til BMD
$0.0000035318
1 CultDAO(CULTDAO) til DKK
kr0.00002242693
1 CultDAO(CULTDAO) til HNL
L0.000092568478
1 CultDAO(CULTDAO) til MUR
0.000160131812
1 CultDAO(CULTDAO) til NAD
$0.00006127673
1 CultDAO(CULTDAO) til NOK
kr0.000035106092
1 CultDAO(CULTDAO) til NZD
$0.00000600406
1 CultDAO(CULTDAO) til PAB
B/.0.0000035318
1 CultDAO(CULTDAO) til PGK
K0.000014762924
1 CultDAO(CULTDAO) til QAR
ر.ق0.000012820434
1 CultDAO(CULTDAO) til RSD
дин.0.000352191096
1 CultDAO(CULTDAO) til UZS
soʻm0.043602437306
1 CultDAO(CULTDAO) til ALL
L0.000291232228
1 CultDAO(CULTDAO) til ANG
ƒ0.000006321922
1 CultDAO(CULTDAO) til AWG
ƒ0.00000635724
1 CultDAO(CULTDAO) til BBD
$0.0000070636
1 CultDAO(CULTDAO) til BAM
KM0.000005862788
1 CultDAO(CULTDAO) til BIF
Fr0.010542423
1 CultDAO(CULTDAO) til BND
$0.000004520704
1 CultDAO(CULTDAO) til BSD
$0.0000035318
1 CultDAO(CULTDAO) til JMD
$0.000566536038
1 CultDAO(CULTDAO) til KHR
0.014183920708
1 CultDAO(CULTDAO) til KMF
Fr0.0014762924
1 CultDAO(CULTDAO) til LAK
0.076778259334
1 CultDAO(CULTDAO) til LKR
Rs0.001068298864
1 CultDAO(CULTDAO) til MDL
L0.0000582747
1 CultDAO(CULTDAO) til MGA
Ar0.015627402686
1 CultDAO(CULTDAO) til MOP
P0.000028289718
1 CultDAO(CULTDAO) til MVR
0.00005403654
1 CultDAO(CULTDAO) til MWK
MK0.006131593298
1 CultDAO(CULTDAO) til MZN
MT0.00022568202
1 CultDAO(CULTDAO) til NPR
Rs0.000497701256
1 CultDAO(CULTDAO) til PYG
0.0252241156
1 CultDAO(CULTDAO) til RWF
Fr0.0051175782
1 CultDAO(CULTDAO) til SBD
$0.00002896076
1 CultDAO(CULTDAO) til SCR
0.000050610694
1 CultDAO(CULTDAO) til SRD
$0.000134526262
1 CultDAO(CULTDAO) til SVC
$0.00003090325
1 CultDAO(CULTDAO) til SZL
L0.00006127673
1 CultDAO(CULTDAO) til TMT
m0.0000123613
1 CultDAO(CULTDAO) til TND
د.ت0.000010277538
1 CultDAO(CULTDAO) til TTD
$0.000023910286
1 CultDAO(CULTDAO) til UGX
Sh0.0123895544
1 CultDAO(CULTDAO) til XAF
Fr0.0019707444
1 CultDAO(CULTDAO) til XCD
$0.00000953586
1 CultDAO(CULTDAO) til XOF
Fr0.0019707444
1 CultDAO(CULTDAO) til XPF
Fr0.0003567118
1 CultDAO(CULTDAO) til BWP
P0.000047043576
1 CultDAO(CULTDAO) til BZD
$0.000007098918
1 CultDAO(CULTDAO) til CVE
$0.000331212204
1 CultDAO(CULTDAO) til DJF
Fr0.0006251286
1 CultDAO(CULTDAO) til DOP
$0.000219042236
1 CultDAO(CULTDAO) til DZD
د.ج0.00045754469
1 CultDAO(CULTDAO) til FJD
$0.00000794655
1 CultDAO(CULTDAO) til GNF
Fr0.030709001
1 CultDAO(CULTDAO) til GTQ
Q0.000027053588
1 CultDAO(CULTDAO) til GYD
$0.000739170422
1 CultDAO(CULTDAO) til ISK
kr0.0004273478

CultDAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CultDAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CultDAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CultDAO

Hvor mye er CultDAO (CULTDAO) verdt i dag?
Live CULTDAO prisen i USD er 0.0000035318 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CULTDAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CULTDAO til USD er $ 0.0000035318. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CultDAO?
Markedsverdien for CULTDAO er $ 15.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CULTDAO?
Den sirkulerende forsyningen av CULTDAO er 4.32T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCULTDAO ?
CULTDAO oppnådde en ATH-pris på 0.00007365994530623 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CULTDAO?
CULTDAO så en ATL-pris på 0.000000148125207036 USD.
Hva er handelsvolumet til CULTDAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CULTDAO er $ 54.74K USD.
Vil CULTDAO gå høyere i år?
CULTDAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CULTDAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:18 (UTC+8)

CultDAO (CULTDAO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

