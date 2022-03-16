CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

NavnCULTDAO

RangeringNo.1061

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning4,318,690,730,920

Maksimal forsyning6,666,666,666,666

Total forsyning4,957,113,505,372

Opplagsforsyning0.6478%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00007365994530623,2022-04-02

Laveste pris0.000000148125207036,2022-03-16

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

