CultDAO (CULTDAO) Informasjon CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Offisiell nettside: https://cultdao.io Teknisk dokument: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Kjøp CULTDAO nå!

CultDAO (CULTDAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CultDAO (CULTDAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M Total forsyning: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Sirkulerende forsyning: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.30M $ 23.30M $ 23.30M All-time high: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 All-Time Low: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Nåværende pris: $ 0.0000034956 $ 0.0000034956 $ 0.0000034956 Lær mer om CultDAO (CULTDAO) pris

CultDAO (CULTDAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CultDAO (CULTDAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CULTDAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CULTDAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CULTDAOs tokenomics, kan du utforske CULTDAO tokenets livepris!

CultDAO (CULTDAO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CULTDAO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CULTDAO nå!

CULTDAO prisforutsigelse Vil du vite hvor CULTDAO kan være på vei? Vår CULTDAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CULTDAO tokenets prisforutsigelse nå!

