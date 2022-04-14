CUDIS (CUDIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CUDIS (CUDIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CUDIS (CUDIS) Informasjon Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Offisiell nettside: https://www.cudis.xyz Teknisk dokument: https://whitepaper.cudis.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN Kjøp CUDIS nå!

CUDIS (CUDIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CUDIS (CUDIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.91M $ 24.91M $ 24.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.66M $ 100.66M $ 100.66M All-time high: $ 0.17581 $ 0.17581 $ 0.17581 All-Time Low: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Nåværende pris: $ 0.10066 $ 0.10066 $ 0.10066 Lær mer om CUDIS (CUDIS) pris

CUDIS (CUDIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CUDIS (CUDIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUDIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUDIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUDISs tokenomics, kan du utforske CUDIS tokenets livepris!

Interessert i å legge til CUDIS (CUDIS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CUDIS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

CUDIS (CUDIS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CUDIS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CUDIS nå!

CUDIS prisforutsigelse Vil du vite hvor CUDIS kan være på vei? Vår CUDIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CUDIS tokenets prisforutsigelse nå!

