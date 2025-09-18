Dagens CUDIS livepris er 0.10446 USD. Spor prisoppdateringer for CUDIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUDIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CUDIS livepris er 0.10446 USD. Spor prisoppdateringer for CUDIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUDIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CUDIS

CUDIS Prisinformasjon

CUDIS teknisk dokument

CUDIS Offisiell nettside

CUDIS tokenomics

CUDIS Prisprognose

CUDIS-historikk

CUDIS Kjøpeguide

CUDIS-til-fiat-valutakonverter

CUDIS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CUDIS Logo

CUDIS Pris(CUDIS)

1 CUDIS til USD livepris:

$0.10446
$0.10446$0.10446
+1.18%1D
USD
CUDIS (CUDIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:41:56 (UTC+8)

CUDIS (CUDIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10117
$ 0.10117$ 0.10117
24 timer lav
$ 0.11811
$ 0.11811$ 0.11811
24 timer høy

$ 0.10117
$ 0.10117$ 0.10117

$ 0.11811
$ 0.11811$ 0.11811

$ 0.17407233034804706
$ 0.17407233034804706$ 0.17407233034804706

$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899$ 0.05002430866600899

-0.26%

+1.18%

+6.18%

+6.18%

CUDIS (CUDIS) sanntidsprisen er $ 0.10446. I løpet av de siste 24 timene har CUDIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10117 og et toppnivå på $ 0.11811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUDIS er $ 0.17407233034804706, mens den rekordlave prisen er $ 0.05002430866600899.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUDIS endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, +1.18% over 24 timer og +6.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CUDIS (CUDIS) Markedsinformasjon

No.813

$ 25.85M
$ 25.85M$ 25.85M

$ 147.80K
$ 147.80K$ 147.80K

$ 104.46M
$ 104.46M$ 104.46M

247.50M
247.50M 247.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.75%

SOL

Nåværende markedsverdi på CUDIS er $ 25.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 147.80K. Den sirkulerende forsyningen på CUDIS er 247.50M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.46M.

CUDIS (CUDIS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CUDIS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0012183+1.18%
30 dager$ +0.00855+8.91%
60 dager$ +0.0323+44.76%
90 dager$ +0.04143+65.73%
CUDIS Prisendring i dag

I dag registrerte CUDIS en endring på $ +0.0012183 (+1.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CUDIS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00855 (+8.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CUDIS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CUDIS en endring på $ +0.0323 (+44.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CUDIS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04143+65.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CUDIS (CUDIS)?

Sjekk ut CUDIS Prishistorikk-siden nå.

Hva er CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

CUDIS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CUDIS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CUDIS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CUDIS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CUDIS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CUDIS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CUDIS (CUDIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CUDIS (CUDIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CUDIS.

Sjekk CUDISprisprognosen nå!

CUDIS (CUDIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CUDIS (CUDIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUDIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CUDIS (CUDIS)

Leter du etter hvordan du kjøperCUDIS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CUDIS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CUDIS til lokale valutaer

1 CUDIS(CUDIS) til VND
2,748.8649
1 CUDIS(CUDIS) til AUD
A$0.1577346
1 CUDIS(CUDIS) til GBP
0.0773004
1 CUDIS(CUDIS) til EUR
0.088791
1 CUDIS(CUDIS) til USD
$0.10446
1 CUDIS(CUDIS) til MYR
RM0.438732
1 CUDIS(CUDIS) til TRY
4.3225548
1 CUDIS(CUDIS) til JPY
¥15.35562
1 CUDIS(CUDIS) til ARS
ARS$154.0701432
1 CUDIS(CUDIS) til RUB
8.72241
1 CUDIS(CUDIS) til INR
9.2018814
1 CUDIS(CUDIS) til IDR
Rp1,740.9993036
1 CUDIS(CUDIS) til KRW
145.8930144
1 CUDIS(CUDIS) til PHP
5.9573538
1 CUDIS(CUDIS) til EGP
￡E.5.0318382
1 CUDIS(CUDIS) til BRL
R$0.5557272
1 CUDIS(CUDIS) til CAD
C$0.1431102
1 CUDIS(CUDIS) til BDT
12.7169604
1 CUDIS(CUDIS) til NGN
156.1426296
1 CUDIS(CUDIS) til COP
$408.046875
1 CUDIS(CUDIS) til ZAR
R.1.8092472
1 CUDIS(CUDIS) til UAH
4.3162872
1 CUDIS(CUDIS) til TZS
T.Sh.258.5635704
1 CUDIS(CUDIS) til VES
Bs17.02698
1 CUDIS(CUDIS) til CLP
$99.7593
1 CUDIS(CUDIS) til PKR
Rs29.6499264
1 CUDIS(CUDIS) til KZT
56.5556886
1 CUDIS(CUDIS) til THB
฿3.3228726
1 CUDIS(CUDIS) til TWD
NT$3.1567812
1 CUDIS(CUDIS) til AED
د.إ0.3833682
1 CUDIS(CUDIS) til CHF
Fr0.0825234
1 CUDIS(CUDIS) til HKD
HK$0.8116542
1 CUDIS(CUDIS) til AMD
֏39.976842
1 CUDIS(CUDIS) til MAD
.د.م0.9422292
1 CUDIS(CUDIS) til MXN
$1.922064
1 CUDIS(CUDIS) til SAR
ريال0.391725
1 CUDIS(CUDIS) til ETB
Br14.9973222
1 CUDIS(CUDIS) til KES
KSh13.4941428
1 CUDIS(CUDIS) til JOD
د.أ0.07406214
1 CUDIS(CUDIS) til PLN
0.3781452
1 CUDIS(CUDIS) til RON
лв0.4502226
1 CUDIS(CUDIS) til SEK
kr0.9829686
1 CUDIS(CUDIS) til BGN
лв0.1734036
1 CUDIS(CUDIS) til HUF
Ft34.7151918
1 CUDIS(CUDIS) til CZK
2.1591882
1 CUDIS(CUDIS) til KWD
د.ك0.0318603
1 CUDIS(CUDIS) til ILS
0.3478518
1 CUDIS(CUDIS) til BOB
Bs0.7218186
1 CUDIS(CUDIS) til AZN
0.177582
1 CUDIS(CUDIS) til TJS
SM0.9777456
1 CUDIS(CUDIS) til GEL
0.282042
1 CUDIS(CUDIS) til AOA
Kz95.2226022
1 CUDIS(CUDIS) til BHD
.د.ب0.03938142
1 CUDIS(CUDIS) til BMD
$0.10446
1 CUDIS(CUDIS) til DKK
kr0.663321
1 CUDIS(CUDIS) til HNL
L2.7378966
1 CUDIS(CUDIS) til MUR
4.7362164
1 CUDIS(CUDIS) til NAD
$1.812381
1 CUDIS(CUDIS) til NOK
kr1.0383324
1 CUDIS(CUDIS) til NZD
$0.177582
1 CUDIS(CUDIS) til PAB
B/.0.10446
1 CUDIS(CUDIS) til PGK
K0.4366428
1 CUDIS(CUDIS) til QAR
ر.ق0.3791898
1 CUDIS(CUDIS) til RSD
дин.10.4167512
1 CUDIS(CUDIS) til UZS
soʻm1,289.6286882
1 CUDIS(CUDIS) til ALL
L8.6137716
1 CUDIS(CUDIS) til ANG
ƒ0.1869834
1 CUDIS(CUDIS) til AWG
ƒ0.188028
1 CUDIS(CUDIS) til BBD
$0.20892
1 CUDIS(CUDIS) til BAM
KM0.1734036
1 CUDIS(CUDIS) til BIF
Fr311.8131
1 CUDIS(CUDIS) til BND
$0.1337088
1 CUDIS(CUDIS) til BSD
$0.10446
1 CUDIS(CUDIS) til JMD
$16.7564286
1 CUDIS(CUDIS) til KHR
419.5176276
1 CUDIS(CUDIS) til KMF
Fr43.66428
1 CUDIS(CUDIS) til LAK
2,270.8695198
1 CUDIS(CUDIS) til LKR
Rs31.5970608
1 CUDIS(CUDIS) til MDL
L1.72359
1 CUDIS(CUDIS) til MGA
Ar462.2114742
1 CUDIS(CUDIS) til MOP
P0.8367246
1 CUDIS(CUDIS) til MVR
1.598238
1 CUDIS(CUDIS) til MWK
MK181.3540506
1 CUDIS(CUDIS) til MZN
MT6.674994
1 CUDIS(CUDIS) til NPR
Rs14.7205032
1 CUDIS(CUDIS) til PYG
746.05332
1 CUDIS(CUDIS) til RWF
Fr151.36254
1 CUDIS(CUDIS) til SBD
$0.856572
1 CUDIS(CUDIS) til SCR
1.4969118
1 CUDIS(CUDIS) til SRD
$3.9788814
1 CUDIS(CUDIS) til SVC
$0.914025
1 CUDIS(CUDIS) til SZL
L1.812381
1 CUDIS(CUDIS) til TMT
m0.36561
1 CUDIS(CUDIS) til TND
د.ت0.3039786
1 CUDIS(CUDIS) til TTD
$0.7071942
1 CUDIS(CUDIS) til UGX
Sh366.44568
1 CUDIS(CUDIS) til XAF
Fr58.28868
1 CUDIS(CUDIS) til XCD
$0.282042
1 CUDIS(CUDIS) til XOF
Fr58.28868
1 CUDIS(CUDIS) til XPF
Fr10.55046
1 CUDIS(CUDIS) til BWP
P1.3914072
1 CUDIS(CUDIS) til BZD
$0.2099646
1 CUDIS(CUDIS) til CVE
$9.7962588
1 CUDIS(CUDIS) til DJF
Fr18.48942
1 CUDIS(CUDIS) til DOP
$6.4786092
1 CUDIS(CUDIS) til DZD
د.ج13.532793
1 CUDIS(CUDIS) til FJD
$0.235035
1 CUDIS(CUDIS) til GNF
Fr908.2797
1 CUDIS(CUDIS) til GTQ
Q0.8001636
1 CUDIS(CUDIS) til GYD
$21.8624334
1 CUDIS(CUDIS) til ISK
kr12.63966

CUDIS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CUDIS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CUDIS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CUDIS

Hvor mye er CUDIS (CUDIS) verdt i dag?
Live CUDIS prisen i USD er 0.10446 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUDIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUDIS til USD er $ 0.10446. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CUDIS?
Markedsverdien for CUDIS er $ 25.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUDIS?
Den sirkulerende forsyningen av CUDIS er 247.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUDIS ?
CUDIS oppnådde en ATH-pris på 0.17407233034804706 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUDIS?
CUDIS så en ATL-pris på 0.05002430866600899 USD.
Hva er handelsvolumet til CUDIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUDIS er $ 147.80K USD.
Vil CUDIS gå høyere i år?
CUDIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUDIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:41:56 (UTC+8)

CUDIS (CUDIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CUDIS-til-USD-kalkulator

Beløp

CUDIS
CUDIS
USD
USD

1 CUDIS = 0.10446 USD

Handle CUDIS

CUDISUSDT
$0.10446
$0.10446$0.10446
+1.08%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker