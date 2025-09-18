Dagens cSigma Finance livepris er 0.0102 USD. Spor prisoppdateringer for CSIGMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CSIGMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens cSigma Finance livepris er 0.0102 USD. Spor prisoppdateringer for CSIGMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CSIGMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CSIGMA

CSIGMA Prisinformasjon

CSIGMA teknisk dokument

CSIGMA Offisiell nettside

CSIGMA tokenomics

CSIGMA Prisprognose

CSIGMA-historikk

CSIGMA Kjøpeguide

CSIGMA-til-fiat-valutakonverter

CSIGMA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

cSigma Finance Logo

cSigma Finance Pris(CSIGMA)

1 CSIGMA til USD livepris:

$0.0102
$0.0102$0.0102
0.00%1D
USD
cSigma Finance (CSIGMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:11 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0102
$ 0.0102$ 0.0102
24 timer lav
$ 0.01026
$ 0.01026$ 0.01026
24 timer høy

$ 0.0102
$ 0.0102$ 0.0102

$ 0.01026
$ 0.01026$ 0.01026

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-2.86%

-2.86%

cSigma Finance (CSIGMA) sanntidsprisen er $ 0.0102. I løpet av de siste 24 timene har CSIGMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0102 og et toppnivå på $ 0.01026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSIGMA er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSIGMA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cSigma Finance (CSIGMA) Markedsinformasjon

--
----

$ 671.28
$ 671.28$ 671.28

$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på cSigma Finance er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 671.28. Den sirkulerende forsyningen på CSIGMA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.20M.

cSigma Finance (CSIGMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene cSigma Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00025-2.40%
60 dager$ +0.00342+50.44%
90 dager$ -0.00234-18.67%
cSigma Finance Prisendring i dag

I dag registrerte CSIGMA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

cSigma Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00025 (-2.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

cSigma Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CSIGMA en endring på $ +0.00342 (+50.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

cSigma Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00234-18.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for cSigma Finance (CSIGMA)?

Sjekk ut cSigma Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

cSigma Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere cSigma Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CSIGMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om cSigma Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din cSigma Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

cSigma Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil cSigma Finance (CSIGMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine cSigma Finance (CSIGMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for cSigma Finance.

Sjekk cSigma Financeprisprognosen nå!

cSigma Finance (CSIGMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak cSigma Finance (CSIGMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CSIGMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe cSigma Finance (CSIGMA)

Leter du etter hvordan du kjøpercSigma Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe cSigma Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CSIGMA til lokale valutaer

1 cSigma Finance(CSIGMA) til VND
268.413
1 cSigma Finance(CSIGMA) til AUD
A$0.015402
1 cSigma Finance(CSIGMA) til GBP
0.007548
1 cSigma Finance(CSIGMA) til EUR
0.00867
1 cSigma Finance(CSIGMA) til USD
$0.0102
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MYR
RM0.04284
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TRY
0.422076
1 cSigma Finance(CSIGMA) til JPY
¥1.4994
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ARS
ARS$15.044184
1 cSigma Finance(CSIGMA) til RUB
0.8517
1 cSigma Finance(CSIGMA) til INR
0.898518
1 cSigma Finance(CSIGMA) til IDR
Rp169.999932
1 cSigma Finance(CSIGMA) til KRW
14.245728
1 cSigma Finance(CSIGMA) til PHP
0.581808
1 cSigma Finance(CSIGMA) til EGP
￡E.0.491232
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BRL
R$0.054264
1 cSigma Finance(CSIGMA) til CAD
C$0.013974
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BDT
1.241748
1 cSigma Finance(CSIGMA) til NGN
15.246552
1 cSigma Finance(CSIGMA) til COP
$39.68871
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ZAR
R.0.176766
1 cSigma Finance(CSIGMA) til UAH
0.421464
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TZS
T.Sh.25.247448
1 cSigma Finance(CSIGMA) til VES
Bs1.6626
1 cSigma Finance(CSIGMA) til CLP
$9.741
1 cSigma Finance(CSIGMA) til PKR
Rs2.895168
1 cSigma Finance(CSIGMA) til KZT
5.522382
1 cSigma Finance(CSIGMA) til THB
฿0.324462
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TWD
NT$0.308244
1 cSigma Finance(CSIGMA) til AED
د.إ0.037434
1 cSigma Finance(CSIGMA) til CHF
Fr0.008058
1 cSigma Finance(CSIGMA) til HKD
HK$0.079254
1 cSigma Finance(CSIGMA) til AMD
֏3.90354
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MAD
.د.م0.092004
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MXN
$0.187578
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SAR
ريال0.03825
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ETB
Br1.464414
1 cSigma Finance(CSIGMA) til KES
KSh1.317636
1 cSigma Finance(CSIGMA) til JOD
د.أ0.0072318
1 cSigma Finance(CSIGMA) til PLN
0.036924
1 cSigma Finance(CSIGMA) til RON
лв0.043962
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SEK
kr0.095982
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BGN
лв0.016932
1 cSigma Finance(CSIGMA) til HUF
Ft3.389766
1 cSigma Finance(CSIGMA) til CZK
0.210732
1 cSigma Finance(CSIGMA) til KWD
د.ك0.003111
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ILS
0.033966
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BOB
Bs0.070482
1 cSigma Finance(CSIGMA) til AZN
0.01734
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TJS
SM0.095472
1 cSigma Finance(CSIGMA) til GEL
0.02754
1 cSigma Finance(CSIGMA) til AOA
Kz9.298014
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BHD
.د.ب0.0038454
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BMD
$0.0102
1 cSigma Finance(CSIGMA) til DKK
kr0.06477
1 cSigma Finance(CSIGMA) til HNL
L0.267342
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MUR
0.462468
1 cSigma Finance(CSIGMA) til NAD
$0.17697
1 cSigma Finance(CSIGMA) til NOK
kr0.101388
1 cSigma Finance(CSIGMA) til NZD
$0.01734
1 cSigma Finance(CSIGMA) til PAB
B/.0.0102
1 cSigma Finance(CSIGMA) til PGK
K0.042636
1 cSigma Finance(CSIGMA) til QAR
ر.ق0.037026
1 cSigma Finance(CSIGMA) til RSD
дин.1.017144
1 cSigma Finance(CSIGMA) til UZS
soʻm125.925834
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ALL
L0.841092
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ANG
ƒ0.018258
1 cSigma Finance(CSIGMA) til AWG
ƒ0.01836
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BBD
$0.0204
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BAM
KM0.016932
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BIF
Fr30.447
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BND
$0.013056
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BSD
$0.0102
1 cSigma Finance(CSIGMA) til JMD
$1.636182
1 cSigma Finance(CSIGMA) til KHR
40.963812
1 cSigma Finance(CSIGMA) til KMF
Fr4.2636
1 cSigma Finance(CSIGMA) til LAK
221.739126
1 cSigma Finance(CSIGMA) til LKR
Rs3.085296
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MDL
L0.1683
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MGA
Ar45.132654
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MOP
P0.081702
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MVR
0.15606
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MWK
MK17.708322
1 cSigma Finance(CSIGMA) til MZN
MT0.65178
1 cSigma Finance(CSIGMA) til NPR
Rs1.437384
1 cSigma Finance(CSIGMA) til PYG
72.8484
1 cSigma Finance(CSIGMA) til RWF
Fr14.7798
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SBD
$0.08364
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SCR
0.146166
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SRD
$0.388518
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SVC
$0.08925
1 cSigma Finance(CSIGMA) til SZL
L0.17697
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TMT
m0.0357
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TND
د.ت0.029682
1 cSigma Finance(CSIGMA) til TTD
$0.069054
1 cSigma Finance(CSIGMA) til UGX
Sh35.7816
1 cSigma Finance(CSIGMA) til XAF
Fr5.6916
1 cSigma Finance(CSIGMA) til XCD
$0.02754
1 cSigma Finance(CSIGMA) til XOF
Fr5.6916
1 cSigma Finance(CSIGMA) til XPF
Fr1.0302
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BWP
P0.135864
1 cSigma Finance(CSIGMA) til BZD
$0.020502
1 cSigma Finance(CSIGMA) til CVE
$0.956556
1 cSigma Finance(CSIGMA) til DJF
Fr1.8054
1 cSigma Finance(CSIGMA) til DOP
$0.632604
1 cSigma Finance(CSIGMA) til DZD
د.ج1.32141
1 cSigma Finance(CSIGMA) til FJD
$0.02295
1 cSigma Finance(CSIGMA) til GNF
Fr88.689
1 cSigma Finance(CSIGMA) til GTQ
Q0.078132
1 cSigma Finance(CSIGMA) til GYD
$2.134758
1 cSigma Finance(CSIGMA) til ISK
kr1.2342

cSigma Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av cSigma Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell cSigma Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om cSigma Finance

Hvor mye er cSigma Finance (CSIGMA) verdt i dag?
Live CSIGMA prisen i USD er 0.0102 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CSIGMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CSIGMA til USD er $ 0.0102. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for cSigma Finance?
Markedsverdien for CSIGMA er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CSIGMA?
Den sirkulerende forsyningen av CSIGMA er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCSIGMA ?
CSIGMA oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CSIGMA?
CSIGMA så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CSIGMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CSIGMA er $ 671.28 USD.
Vil CSIGMA gå høyere i år?
CSIGMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CSIGMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:11 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CSIGMA-til-USD-kalkulator

Beløp

CSIGMA
CSIGMA
USD
USD

1 CSIGMA = 0.0102 USD

Handle CSIGMA

CSIGMAUSDT
$0.0102
$0.0102$0.0102
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker