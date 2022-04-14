cSigma Finance (CSIGMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cSigma Finance (CSIGMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

cSigma Finance (CSIGMA) Informasjon cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Offisiell nettside: https://www.csigma.finance/ Teknisk dokument: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db Kjøp CSIGMA nå!

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cSigma Finance (CSIGMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M All-time high: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0101 $ 0.0101 $ 0.0101 Lær mer om cSigma Finance (CSIGMA) pris

cSigma Finance (CSIGMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cSigma Finance (CSIGMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSIGMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSIGMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSIGMAs tokenomics, kan du utforske CSIGMA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CSIGMA Interessert i å legge til cSigma Finance (CSIGMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CSIGMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CSIGMA på MEXC nå!

cSigma Finance (CSIGMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CSIGMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CSIGMA nå!

CSIGMA prisforutsigelse Vil du vite hvor CSIGMA kan være på vei? Vår CSIGMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CSIGMA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!