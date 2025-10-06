Crepe pris i dag

Sanntids Crepe (CREPE1) pris i dag er $ 0.000022218, med en 0.57% endring de siste 24 timene. Nåværende CREPE1 til USD konverteringssats er $ 0.000022218 per CREPE1.

Crepe rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CREPE1. I løpet av de siste 24 timene CREPE1 har den blitt handlet mellom $ 0.00002(laveste) og $ 0.000022852 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CREPE1 beveget seg -1.25% i løpet av den siste timen og -27.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 68.11K.

Crepe (CREPE1) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 68.11K$ 68.11K $ 68.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Crepe er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 68.11K. Den sirkulerende forsyningen på CREPE1 er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.