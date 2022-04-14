CoW Protocol (COW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CoW Protocol (COW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CoW Protocol (COW) Informasjon CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Offisiell nettside: https://cow.fi Teknisk dokument: https://docs.cow.fi/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Kjøp COW nå!

CoW Protocol (COW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CoW Protocol (COW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.30M $ 161.30M $ 161.30M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 516.98M $ 516.98M $ 516.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 312.00M $ 312.00M $ 312.00M All-time high: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 All-Time Low: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Nåværende pris: $ 0.312 $ 0.312 $ 0.312 Lær mer om CoW Protocol (COW) pris

CoW Protocol (COW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CoW Protocol (COW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COWs tokenomics, kan du utforske COW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COW Interessert i å legge til CoW Protocol (COW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper COW på MEXC nå!

CoW Protocol (COW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COW nå!

COW prisforutsigelse Vil du vite hvor COW kan være på vei? Vår COW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COW tokenets prisforutsigelse nå!

