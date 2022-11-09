COW

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

NavnCOW

RangeringNo.258

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)15.92%

Opplagsforsyning519,147,464.5564427

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.5191%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.2067017788875543,2024-12-25

Laveste pris0.04017878128090094,2022-11-09

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...