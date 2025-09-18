Dagens CoW Protocol livepris er 0.338 USD. Spor prisoppdateringer for COW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CoW Protocol livepris er 0.338 USD. Spor prisoppdateringer for COW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CoW Protocol Logo

CoW Protocol Pris(COW)

$0.3382
+0.32%1D
CoW Protocol (COW) Live prisdiagram
2025-09-20 00:10:40 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) Prisinformasjon (USD)

$ 0.3339
$ 0.3568
$ 0.3339
$ 0.3568
$ 1.2067017788875543
$ 0.04017878128090094
+0.71%

+0.32%

-4.93%

-4.93%

CoW Protocol (COW) sanntidsprisen er $ 0.338. I løpet av de siste 24 timene har COW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3339 og et toppnivå på $ 0.3568, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COW er $ 1.2067017788875543, mens den rekordlave prisen er $ 0.04017878128090094.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COW endret seg med +0.71% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -4.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CoW Protocol (COW) Markedsinformasjon

$ 173.45M
$ 1.45M
$ 338.00M
513.17M
1,000,000,000
1,000,000,000
51.31%

Nåværende markedsverdi på CoW Protocol er $ 173.45M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.45M. Den sirkulerende forsyningen på COW er 513.17M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 338.00M.

CoW Protocol (COW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CoW Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

Periode | Endring (USD) | Endring (%)
I dag | $ +0.001079 | +0.32%
30 dager | $ -0.0237 | -6.56%
60 dager | $ -0.1116 | -24.83%
90 dager | $ +0.0659 | +24.21%
CoW Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte COW en endring på $ +0.001079 (+0.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CoW Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0237 (-6.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CoW Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så COW en endring på $ -0.1116 (-24.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CoW Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0659+24.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CoW Protocol (COW)?

Sjekk ut CoW Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CoW Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk COW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CoW Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CoW Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CoW Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CoW Protocol (COW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CoW Protocol (COW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CoW Protocol.

Sjekk CoW Protocolprisprognosen nå!

CoW Protocol (COW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CoW Protocol (COW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CoW Protocol (COW)

Leter du etter hvordan du kjøperCoW Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CoW Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

COW til lokale valutaer

CoW Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CoW Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CoW Protocol

Hvor mye er CoW Protocol (COW) verdt i dag?
Live COW prisen i USD er 0.338 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COW til USD er $ 0.338. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CoW Protocol?
Markedsverdien for COW er $ 173.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COW?
Den sirkulerende forsyningen av COW er 513.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOW ?
COW oppnådde en ATH-pris på 1.2067017788875543 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COW?
COW så en ATL-pris på 0.04017878128090094 USD.
Hva er handelsvolumet til COW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COW er $ 1.45M USD.
Vil COW gå høyere i år?
COW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COW prisprognosen for en mer grundig analyse.
CoW Protocol (COW) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

