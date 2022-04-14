Cookie DAO (COOKIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cookie DAO (COOKIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cookie DAO (COOKIE) Informasjon Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Offisiell nettside: https://www.cookie.fun/ Teknisk dokument: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Kjøp COOKIE nå!

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cookie DAO (COOKIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.55M $ 82.55M $ 82.55M Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 613.12M $ 613.12M $ 613.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 134.64M $ 134.64M $ 134.64M All-time high: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 All-Time Low: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Nåværende pris: $ 0.13464 $ 0.13464 $ 0.13464 Lær mer om Cookie DAO (COOKIE) pris

Cookie DAO (COOKIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cookie DAO (COOKIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COOKIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COOKIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COOKIEs tokenomics, kan du utforske COOKIE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COOKIE Interessert i å legge til Cookie DAO (COOKIE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COOKIE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper COOKIE på MEXC nå!

Cookie DAO (COOKIE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COOKIE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COOKIE nå!

COOKIE prisforutsigelse Vil du vite hvor COOKIE kan være på vei? Vår COOKIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COOKIE tokenets prisforutsigelse nå!

