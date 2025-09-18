Hva er COCA (COCA)

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

COCA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere COCA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



COCA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil COCA (COCA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine COCA (COCA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for COCA.

COCA (COCA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COCA (COCA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COCA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe COCA (COCA)

Leter du etter hvordan du kjøperCOCA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe COCA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om COCA Hvor mye er COCA (COCA) verdt i dag? Live COCA prisen i USD er 0.51561 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende COCA-til-USD-pris? $ 0.51561 . Sjekk ut Den nåværende prisen på COCA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for COCA? Markedsverdien for COCA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av COCA? Den sirkulerende forsyningen av COCA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOCA ? COCA oppnådde en ATH-pris på 0.6202883757014708 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på COCA? COCA så en ATL-pris på 0.09754142261770773 USD . Hva er handelsvolumet til COCA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COCA er $ 77.87K USD . Vil COCA gå høyere i år? COCA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COCA prisprognosen for en mer grundig analyse.

COCA (COCA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

