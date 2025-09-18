Dagens COCA livepris er 0.51561 USD. Spor prisoppdateringer for COCA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COCA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens COCA livepris er 0.51561 USD. Spor prisoppdateringer for COCA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COCA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COCA

COCA Prisinformasjon

COCA teknisk dokument

COCA Offisiell nettside

COCA tokenomics

COCA Prisprognose

COCA-historikk

COCA Kjøpeguide

COCA-til-fiat-valutakonverter

COCA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

COCA Logo

COCA Pris(COCA)

1 COCA til USD livepris:

$0.51603
$0.51603$0.51603
+0.09%1D
USD
COCA (COCA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:10:16 (UTC+8)

COCA (COCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.50556
$ 0.50556$ 0.50556
24 timer lav
$ 0.53
$ 0.53$ 0.53
24 timer høy

$ 0.50556
$ 0.50556$ 0.50556

$ 0.53
$ 0.53$ 0.53

$ 0.6202883757014708
$ 0.6202883757014708$ 0.6202883757014708

$ 0.09754142261770773
$ 0.09754142261770773$ 0.09754142261770773

-0.12%

+0.09%

+2.63%

+2.63%

COCA (COCA) sanntidsprisen er $ 0.51561. I løpet av de siste 24 timene har COCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.50556 og et toppnivå på $ 0.53, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COCA er $ 0.6202883757014708, mens den rekordlave prisen er $ 0.09754142261770773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COCA endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +2.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COCA (COCA) Markedsinformasjon

No.4005

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.87K
$ 77.87K$ 77.87K

$ 515.61M
$ 515.61M$ 515.61M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Nåværende markedsverdi på COCA er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 77.87K. Den sirkulerende forsyningen på COCA er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 515.61M.

COCA (COCA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene COCA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000464+0.09%
30 dager$ +0.01751+3.51%
60 dager$ +0.32782+174.56%
90 dager$ +0.38452+293.32%
COCA Prisendring i dag

I dag registrerte COCA en endring på $ +0.000464 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

COCA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01751 (+3.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

COCA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så COCA en endring på $ +0.32782 (+174.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

COCA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.38452+293.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for COCA (COCA)?

Sjekk ut COCA Prishistorikk-siden nå.

Hva er COCA (COCA)

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

COCA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere COCA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk COCA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om COCA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din COCA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

COCA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil COCA (COCA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine COCA (COCA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for COCA.

Sjekk COCAprisprognosen nå!

COCA (COCA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COCA (COCA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COCA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe COCA (COCA)

Leter du etter hvordan du kjøperCOCA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe COCA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

COCA til lokale valutaer

1 COCA(COCA) til VND
13,568.27715
1 COCA(COCA) til AUD
A$0.7785711
1 COCA(COCA) til GBP
0.3815514
1 COCA(COCA) til EUR
0.4382685
1 COCA(COCA) til USD
$0.51561
1 COCA(COCA) til MYR
RM2.165562
1 COCA(COCA) til TRY
21.3307857
1 COCA(COCA) til JPY
¥75.79467
1 COCA(COCA) til ARS
ARS$760.4835012
1 COCA(COCA) til RUB
43.053435
1 COCA(COCA) til INR
45.4149288
1 COCA(COCA) til IDR
Rp8,593.4965626
1 COCA(COCA) til KRW
720.1215504
1 COCA(COCA) til PHP
29.4258627
1 COCA(COCA) til EGP
￡E.24.8317776
1 COCA(COCA) til BRL
R$2.7430452
1 COCA(COCA) til CAD
C$0.7063857
1 COCA(COCA) til BDT
62.7703614
1 COCA(COCA) til NGN
770.7132036
1 COCA(COCA) til COP
$2,014.1015625
1 COCA(COCA) til ZAR
R.8.9458335
1 COCA(COCA) til UAH
21.3050052
1 COCA(COCA) til TZS
T.Sh.1,276.2584964
1 COCA(COCA) til VES
Bs84.04443
1 COCA(COCA) til CLP
$492.40755
1 COCA(COCA) til PKR
Rs146.3507424
1 COCA(COCA) til KZT
279.1564101
1 COCA(COCA) til THB
฿16.4170224
1 COCA(COCA) til TWD
NT$15.5868903
1 COCA(COCA) til AED
د.إ1.8922887
1 COCA(COCA) til CHF
Fr0.4073319
1 COCA(COCA) til HKD
HK$4.0062897
1 COCA(COCA) til AMD
֏197.323947
1 COCA(COCA) til MAD
.د.م4.6508022
1 COCA(COCA) til MXN
$9.4769118
1 COCA(COCA) til SAR
ريال1.9335375
1 COCA(COCA) til ETB
Br74.0261277
1 COCA(COCA) til KES
KSh66.6064998
1 COCA(COCA) til JOD
د.أ0.36556749
1 COCA(COCA) til PLN
1.8665082
1 COCA(COCA) til RON
лв2.2222791
1 COCA(COCA) til SEK
kr4.846734
1 COCA(COCA) til BGN
лв0.8559126
1 COCA(COCA) til HUF
Ft171.3526713
1 COCA(COCA) til CZK
10.6525026
1 COCA(COCA) til KWD
د.ك0.15726105
1 COCA(COCA) til ILS
1.7169813
1 COCA(COCA) til BOB
Bs3.5628651
1 COCA(COCA) til AZN
0.876537
1 COCA(COCA) til TJS
SM4.8261096
1 COCA(COCA) til GEL
1.392147
1 COCA(COCA) til AOA
Kz470.0146077
1 COCA(COCA) til BHD
.د.ب0.19438497
1 COCA(COCA) til BMD
$0.51561
1 COCA(COCA) til DKK
kr3.2741235
1 COCA(COCA) til HNL
L13.5141381
1 COCA(COCA) til MUR
23.3777574
1 COCA(COCA) til NAD
$8.9458335
1 COCA(COCA) til NOK
kr5.1251634
1 COCA(COCA) til NZD
$0.876537
1 COCA(COCA) til PAB
B/.0.51561
1 COCA(COCA) til PGK
K2.1552498
1 COCA(COCA) til QAR
ر.ق1.8716643
1 COCA(COCA) til RSD
дин.51.406317
1 COCA(COCA) til UZS
soʻm6,365.5509087
1 COCA(COCA) til ALL
L42.5172006
1 COCA(COCA) til ANG
ƒ0.9229419
1 COCA(COCA) til AWG
ƒ0.928098
1 COCA(COCA) til BBD
$1.03122
1 COCA(COCA) til BAM
KM0.8559126
1 COCA(COCA) til BIF
Fr1,539.09585
1 COCA(COCA) til BND
$0.6599808
1 COCA(COCA) til BSD
$0.51561
1 COCA(COCA) til JMD
$82.7090001
1 COCA(COCA) til KHR
2,070.7206966
1 COCA(COCA) til KMF
Fr215.52498
1 COCA(COCA) til LAK
11,208.9128193
1 COCA(COCA) til LKR
Rs155.9617128
1 COCA(COCA) til MDL
L8.507565
1 COCA(COCA) til MGA
Ar2,281.4556597
1 COCA(COCA) til MOP
P4.1300361
1 COCA(COCA) til MVR
7.888833
1 COCA(COCA) til MWK
MK895.1556771
1 COCA(COCA) til MZN
MT32.947479
1 COCA(COCA) til NPR
Rs72.6597612
1 COCA(COCA) til PYG
3,682.48662
1 COCA(COCA) til RWF
Fr747.11889
1 COCA(COCA) til SBD
$4.228002
1 COCA(COCA) til SCR
7.8475842
1 COCA(COCA) til SRD
$19.6395849
1 COCA(COCA) til SVC
$4.5115875
1 COCA(COCA) til SZL
L8.9458335
1 COCA(COCA) til TMT
m1.804635
1 COCA(COCA) til TND
د.ت1.5004251
1 COCA(COCA) til TTD
$3.4906797
1 COCA(COCA) til UGX
Sh1,808.75988
1 COCA(COCA) til XAF
Fr287.71038
1 COCA(COCA) til XCD
$1.392147
1 COCA(COCA) til XOF
Fr287.71038
1 COCA(COCA) til XPF
Fr52.07661
1 COCA(COCA) til BWP
P6.8679252
1 COCA(COCA) til BZD
$1.0363761
1 COCA(COCA) til CVE
$48.3539058
1 COCA(COCA) til DJF
Fr91.77858
1 COCA(COCA) til DOP
$31.9781322
1 COCA(COCA) til DZD
د.ج66.8127438
1 COCA(COCA) til FJD
$1.1601225
1 COCA(COCA) til GNF
Fr4,483.22895
1 COCA(COCA) til GTQ
Q3.9495726
1 COCA(COCA) til GYD
$107.9120169
1 COCA(COCA) til ISK
kr62.38881

COCA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av COCA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell COCA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om COCA

Hvor mye er COCA (COCA) verdt i dag?
Live COCA prisen i USD er 0.51561 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COCA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COCA til USD er $ 0.51561. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for COCA?
Markedsverdien for COCA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COCA?
Den sirkulerende forsyningen av COCA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOCA ?
COCA oppnådde en ATH-pris på 0.6202883757014708 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COCA?
COCA så en ATL-pris på 0.09754142261770773 USD.
Hva er handelsvolumet til COCA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COCA er $ 77.87K USD.
Vil COCA gå høyere i år?
COCA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COCA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:10:16 (UTC+8)

COCA (COCA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

COCA-til-USD-kalkulator

Beløp

COCA
COCA
USD
USD

1 COCA = 0.51561 USD

Handle COCA

COCAUSDT
$0.51603
$0.51603$0.51603
+0.09%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker