COCA (COCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COCA (COCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COCA (COCA) Informasjon COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally. Offisiell nettside: https://www.coca.xyz Teknisk dokument: http://docs.coca.xyz Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Kjøp COCA nå!

COCA (COCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COCA (COCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 531.43M $ 531.43M $ 531.43M All-time high: $ 0.62212 $ 0.62212 $ 0.62212 All-Time Low: $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 Nåværende pris: $ 0.53143 $ 0.53143 $ 0.53143 Lær mer om COCA (COCA) pris

COCA (COCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COCA (COCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COCAs tokenomics, kan du utforske COCA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COCA Interessert i å legge til COCA (COCA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COCA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper COCA på MEXC nå!

COCA (COCA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COCA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COCA nå!

COCA prisforutsigelse Vil du vite hvor COCA kan være på vei? Vår COCA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COCA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!