Colony (CLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Colony (CLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Colony (CLY) Informasjon Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Offisiell nettside: https://www.colonylab.io/ Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Kjøp CLY nå!

Colony (CLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Colony (CLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 112.71M $ 112.71M $ 112.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.18M $ 14.18M $ 14.18M All-time high: $ 5 $ 5 $ 5 All-Time Low: $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 Nåværende pris: $ 0.09452 $ 0.09452 $ 0.09452 Lær mer om Colony (CLY) pris

Colony (CLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Colony (CLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLYs tokenomics, kan du utforske CLY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CLY Interessert i å legge til Colony (CLY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CLY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CLY på MEXC nå!

Colony (CLY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLY nå!

CLY prisforutsigelse Vil du vite hvor CLY kan være på vei? Vår CLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLY tokenets prisforutsigelse nå!

