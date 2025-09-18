Dagens Colony livepris er 0.10376 USD. Spor prisoppdateringer for CLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Colony livepris er 0.10376 USD. Spor prisoppdateringer for CLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Colony (CLY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:39:36 (UTC+8)

Colony (CLY) Prisinformasjon (USD)

Colony (CLY) sanntidsprisen er $ 0.10376. I løpet av de siste 24 timene har CLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10368 og et toppnivå på $ 0.11154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLY er $ 2.9339473376656446, mens den rekordlave prisen er $ 0.0334724828286524.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLY endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +9.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Colony er $ 11.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.04K. Den sirkulerende forsyningen på CLY er 112.71M, med en total tilgang på 150000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.56M.

Colony (CLY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Colony for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000104+0.01%
30 dager$ +0.05221+101.28%
60 dager$ +0.03719+55.86%
90 dager$ +0.053+104.41%
Colony Prisendring i dag

I dag registrerte CLY en endring på $ +0.0000104 (+0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Colony 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.05221 (+101.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Colony 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CLY en endring på $ +0.03719 (+55.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Colony 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.053+104.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Colony (CLY)?

Sjekk ut Colony Prishistorikk-siden nå.

Hva er Colony (CLY)

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Colony er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Colony investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CLY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Colony på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Colony kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Colony Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Colony (CLY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Colony (CLY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Colony.

Sjekk Colonyprisprognosen nå!

Colony (CLY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Colony (CLY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Colony (CLY)

Leter du etter hvordan du kjøperColony? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Colony på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CLY til lokale valutaer

Colony Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Colony, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Colony nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Colony

Hvor mye er Colony (CLY) verdt i dag?
Live CLY prisen i USD er 0.10376 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLY til USD er $ 0.10376. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Colony?
Markedsverdien for CLY er $ 11.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLY?
Den sirkulerende forsyningen av CLY er 112.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLY ?
CLY oppnådde en ATH-pris på 2.9339473376656446 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLY?
CLY så en ATL-pris på 0.0334724828286524 USD.
Hva er handelsvolumet til CLY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLY er $ 100.04K USD.
Vil CLY gå høyere i år?
CLY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:39:36 (UTC+8)

