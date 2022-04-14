Cloud (CLOUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cloud (CLOUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cloud (CLOUD) Informasjon Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors. Offisiell nettside: https://www.sanctum.so/ Teknisk dokument: https://learn.sanctum.so/docs Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu Kjøp CLOUD nå!

Cloud (CLOUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cloud (CLOUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 127.18M $ 127.18M $ 127.18M All-time high: $ 0.6457 $ 0.6457 $ 0.6457 All-Time Low: $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 Nåværende pris: $ 0.12718 $ 0.12718 $ 0.12718 Lær mer om Cloud (CLOUD) pris

Cloud (CLOUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cloud (CLOUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLOUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLOUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLOUDs tokenomics, kan du utforske CLOUD tokenets livepris!

Cloud (CLOUD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLOUD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLOUD nå!

CLOUD prisforutsigelse Vil du vite hvor CLOUD kan være på vei? Vår CLOUD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLOUD tokenets prisforutsigelse nå!

