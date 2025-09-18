Dagens Cloud livepris er 0.13815 USD. Spor prisoppdateringer for CLOUD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLOUD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cloud livepris er 0.13815 USD. Spor prisoppdateringer for CLOUD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLOUD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cloud Logo

Cloud Pris(CLOUD)

1 CLOUD til USD livepris:

$0.13808
$0.13808$0.13808
-1.91%1D
USD
Cloud (CLOUD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:42 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.12907
$ 0.12907$ 0.12907
24 timer lav
$ 0.14247
$ 0.14247$ 0.14247
24 timer høy

$ 0.12907
$ 0.12907$ 0.12907

$ 0.14247
$ 0.14247$ 0.14247

$ 0.6255637778694625
$ 0.6255637778694625$ 0.6255637778694625

$ 0.0642743829016567
$ 0.0642743829016567$ 0.0642743829016567

-0.60%

-1.91%

+32.86%

+32.86%

Cloud (CLOUD) sanntidsprisen er $ 0.13815. I løpet av de siste 24 timene har CLOUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.12907 og et toppnivå på $ 0.14247, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOUD er $ 0.6255637778694625, mens den rekordlave prisen er $ 0.0642743829016567.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOUD endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og +32.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cloud (CLOUD) Markedsinformasjon

No.3579

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 69.82K
$ 69.82K$ 69.82K

$ 138.15M
$ 138.15M$ 138.15M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Cloud er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 69.82K. Den sirkulerende forsyningen på CLOUD er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 138.15M.

Cloud (CLOUD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cloud for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0026887-1.91%
30 dager$ +0.06144+80.09%
60 dager$ +0.0396+40.18%
90 dager$ +0.0233+20.28%
Cloud Prisendring i dag

I dag registrerte CLOUD en endring på $ -0.0026887 (-1.91%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cloud 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.06144 (+80.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cloud 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CLOUD en endring på $ +0.0396 (+40.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cloud 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0233+20.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cloud (CLOUD)?

Sjekk ut Cloud Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Cloud er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cloud investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CLOUD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cloud på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cloud kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cloud Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cloud (CLOUD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cloud (CLOUD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cloud.

Sjekk Cloudprisprognosen nå!

Cloud (CLOUD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cloud (CLOUD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLOUD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cloud (CLOUD)

Leter du etter hvordan du kjøperCloud? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cloud på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CLOUD til lokale valutaer

Cloud Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cloud, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cloud nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cloud

Hvor mye er Cloud (CLOUD) verdt i dag?
Live CLOUD prisen i USD er 0.13815 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLOUD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLOUD til USD er $ 0.13815. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cloud?
Markedsverdien for CLOUD er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLOUD?
Den sirkulerende forsyningen av CLOUD er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLOUD ?
CLOUD oppnådde en ATH-pris på 0.6255637778694625 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLOUD?
CLOUD så en ATL-pris på 0.0642743829016567 USD.
Hva er handelsvolumet til CLOUD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLOUD er $ 69.82K USD.
Vil CLOUD gå høyere i år?
CLOUD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLOUD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:42 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

