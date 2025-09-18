Hva er Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Cloud (CLOUD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cloud (CLOUD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLOUD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cloud (CLOUD)

Cloud Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cloud, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cloud Hvor mye er Cloud (CLOUD) verdt i dag? Live CLOUD prisen i USD er 0.13815 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CLOUD-til-USD-pris? $ 0.13815 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CLOUD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Cloud? Markedsverdien for CLOUD er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CLOUD? Den sirkulerende forsyningen av CLOUD er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLOUD ? CLOUD oppnådde en ATH-pris på 0.6255637778694625 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CLOUD? CLOUD så en ATL-pris på 0.0642743829016567 USD . Hva er handelsvolumet til CLOUD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLOUD er $ 69.82K USD . Vil CLOUD gå høyere i år? CLOUD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLOUD prisprognosen for en mer grundig analyse.

