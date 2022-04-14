Chirp (CHIRP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chirp (CHIRP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chirp (CHIRP) Informasjon Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Offisiell nettside: https://chirptoken.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Blokkutforsker: https://chirptoken.io/explorer/ Kjøp CHIRP nå!

Chirp (CHIRP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chirp (CHIRP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Total forsyning: $ 79.78M $ 79.78M $ 79.78M Sirkulerende forsyning: $ 63.72M $ 63.72M $ 63.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.48M $ 15.48M $ 15.48M All-time high: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 All-Time Low: $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 Nåværende pris: $ 0.05159 $ 0.05159 $ 0.05159 Lær mer om Chirp (CHIRP) pris

Chirp (CHIRP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chirp (CHIRP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHIRP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHIRP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHIRPs tokenomics, kan du utforske CHIRP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHIRP Interessert i å legge til Chirp (CHIRP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHIRP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CHIRP på MEXC nå!

Chirp (CHIRP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHIRP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHIRP nå!

CHIRP prisforutsigelse Vil du vite hvor CHIRP kan være på vei? Vår CHIRP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHIRP tokenets prisforutsigelse nå!

