Basert på forutsigelsen din, kan Chirp potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.05259 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Chirp potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.055219 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHIRP for 2027 $ 0.057980 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHIRP for 2028 $ 0.060879 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHIRP for 2029 $ 0.063923 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHIRP for 2030 $ 0.067119 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Chirp potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.109330.

I 2050 kan prisen på Chirp potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.178088.